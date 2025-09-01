На Сахалине охотник случайно выстрелил в иеромонаха при установке креста

На Сахалине 53-летний настоятель храма иеромонах Дмитрий получил ранение от выстрела охотника во время установки Поклонного креста в лесу Макаровского района. По предварительной информации, всё произошло случайно. Об этом сообщает АиФ.

Инцидент произошёл в лесу, куда иеромонах отправился вместе с охотником для установки креста. Сопровождавший священника взял с собой ружьё для защиты от медведей, однако из-за неосторожности оно выстрелило. Он получил ранение и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.