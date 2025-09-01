Экс-премьера Чехии Бабиша избили на предвыборном митинге
Андрей Бабиш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша избили во время предвыборного митинга движения ANO («Акция недовольных граждан»), которое он возглавляет. Об этом сообщает портал iDNES.cz.
Нападение произошло в посёлке Добра, Фридецко-Мистецкий район. Политик встречался с избирателями, когда один из участников на костылях ударил его по голове.
«Андрей Бабиш подвергся нападению со стороны мужчины на костылях. <…> По разным данным, он получил удар в голову или шею. Полиция задержала преступника на месте», — уточнили журналисты.
После инцидента медики увезли экс-премьера в больницу. Расследованием занимаются криминалисты Фридека-Мистека. Они квалифицировав нападение как «нарушение общественного порядка».
