1 сентября, 19:11

Экс-премьера Чехии Бабиша избили на предвыборном митинге

Андрей Бабиш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша избили во время предвыборного митинга движения ANO («Акция недовольных граждан»), которое он возглавляет. Об этом сообщает портал iDNES.cz.

Нападение произошло в посёлке Добра, Фридецко-Мистецкий район. Политик встречался с избирателями, когда один из участников на костылях ударил его по голове.

«Андрей Бабиш подвергся нападению со стороны мужчины на костылях. <…> По разным данным, он получил удар в голову или шею. Полиция задержала преступника на месте», уточнили журналисты.

После инцидента медики увезли экс-премьера в больницу. Расследованием занимаются криминалисты Фридека-Мистека. Они квалифицировав нападение как «нарушение общественного порядка».

Экс-министра здравоохранения Польши избили за решения во время пандемии CoViD
Ранее Life.ru рассказывал, как протестующие забросали камнями кортеж президента Аргентины Хавьера Милея. После нападения городе Ломас-де-Самора Милей экстренно покинул мероприятие. Никто не пострадал.

Лия Мурадьян
