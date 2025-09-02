Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 22:24

Гендиректора Nestle Лорана Фрейше уволили после романа с подчинённым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Крупнейший пищевой концерн Nestle оказался в центре скандала: генеральный директор компании Лоран Фрейше лишился поста после внутреннего расследования. Проверка показала, что топ-менеджер нарушил корпоративный кодекс, завязав тайные отношения с подчинённым.

«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle – прочный фундамент нашей компании», – заявил председатель совета директоров Пол Бюльке.

На смену Фрейше пришёл «ветеран» Nestle Филипп Навратил, проработавший в компании более 20 лет. Новый руководитель известен как сильный стратег и лидер в сегменте кофе и напитков. В самой Nestle заверили, что смена главы не повлияет на курс корпорации. Компания отметила, что её стратегический вектор останется прежним: усиление брендов и рост эффективности.

Первый русский мэр в Колумбии раскрыл, кто хочет выжить его из власти
Первый русский мэр в Колумбии раскрыл, кто хочет выжить его из власти

Ранее Life.ru писал про похожий скандал, который в июле произошёл в США. Тогда глава IT-компании Astronomer Энди Байрон был вынужден покинуть свой пост после того, как его застали на концерте Coldplay в объятиях подчинённой.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar