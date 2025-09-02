Гендиректора Nestle Лорана Фрейше уволили после романа с подчинённым
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC
Крупнейший пищевой концерн Nestle оказался в центре скандала: генеральный директор компании Лоран Фрейше лишился поста после внутреннего расследования. Проверка показала, что топ-менеджер нарушил корпоративный кодекс, завязав тайные отношения с подчинённым.
«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle – прочный фундамент нашей компании», – заявил председатель совета директоров Пол Бюльке.
На смену Фрейше пришёл «ветеран» Nestle Филипп Навратил, проработавший в компании более 20 лет. Новый руководитель известен как сильный стратег и лидер в сегменте кофе и напитков. В самой Nestle заверили, что смена главы не повлияет на курс корпорации. Компания отметила, что её стратегический вектор останется прежним: усиление брендов и рост эффективности.
Ранее Life.ru писал про похожий скандал, который в июле произошёл в США. Тогда глава IT-компании Astronomer Энди Байрон был вынужден покинуть свой пост после того, как его застали на концерте Coldplay в объятиях подчинённой.