Гендиректора Nestle Лорана Фрейше уволили после романа с подчинённым

Крупнейший пищевой концерн Nestle оказался в центре скандала: генеральный директор компании Лоран Фрейше лишился поста после внутреннего расследования. Проверка показала, что топ-менеджер нарушил корпоративный кодекс, завязав тайные отношения с подчинённым.

«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle – прочный фундамент нашей компании», – заявил председатель совета директоров Пол Бюльке.

На смену Фрейше пришёл «ветеран» Nestle Филипп Навратил, проработавший в компании более 20 лет. Новый руководитель известен как сильный стратег и лидер в сегменте кофе и напитков. В самой Nestle заверили, что смена главы не повлияет на курс корпорации. Компания отметила, что её стратегический вектор останется прежним: усиление брендов и рост эффективности.