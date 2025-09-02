18-летнего жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму в Telegram

Жителя Хабаровска приговорили к трём годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По данным следствия, в марте 2024 года 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного и наркотического опьянения оставлял комментарии в группах в Telegram и на различных интернет-страницах. В них он призывал наносить вред представителям власти, людям других национальностей и объектам городской инфраструктуры.

В суде ему инкриминировали часть 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к терроризму) и часть 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, на срок 2 года», – уточнили в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приговор вступил в законную силу.