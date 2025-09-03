Названы лучшие специалисты рабочих профессий
Прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В нём приняло участие более 1000 специалистов с 50 промышленных предприятий России.
В России прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства. Обложка © gazprom-neft.ru
Соревнования прошли по двум направлениям. Предприятия разведки и добычи определили лучших специалистов рабочих профессий на базе современного учебного центра Южно-Приобского месторождения «Газпром нефти». Свои профессиональные навыки показали операторы по добыче нефти и газа, трубопроводчики, слесари, электросварщики, лаборанты, электромонтёры.
В общеотраслевом финале конкурса, прошедшем на Московском нефтеперерабатывающем заводе, принимали участие представители крупных промышленных компаний, занимающихся логистикой и переработкой и сбытом нефтепродуктов. Среди конкурсантов — операторы технологических установок, АЗС и нефтебаз, лаборанты химического анализа, энергетики, слесари, электромонтеры, водители бензовозов и аэродромных топливозаправщиков.
Награды получили свыше 140 победителей и призёров в различных номинациях. Среди них — мужчины и женщины из Омска, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Томска, Мегиона, Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Это и молодые специалисты, и опытные профессионалы.
— Конкурсы «Лучший по профессии» мы проводим уже много лет — и именно для специалистов рабочих профессий, которые вносят ключевой вклад в развитие отрасли. Победа в конкурсе очень престижна, наши сотрудники на протяжении многих месяцев готовятся к нему, оттачивая свои навыки. Важно, что конкурс для рабочих профессий нефтепереработки стал общеотраслевым — в нём принимают участие и наши сотрудники, и специалисты предприятий наших партнёров. Мы продолжим развитие конкурса как одного из крупнейших соревнований по профессиональному мастерству в российской промышленности. Такие проекты повышают престижность рабочих профессий, которые сегодня очень востребованы и в нашей отрасли, и в отечественной экономике в целом, — рассказал председатель правления нефтяной компании Александр Дюков.