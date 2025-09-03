Названы лучшие специалисты рабочих профессий

— Конкурсы «Лучший по профессии» мы проводим уже много лет — и именно для специалистов рабочих профессий, которые вносят ключевой вклад в развитие отрасли. Победа в конкурсе очень престижна, наши сотрудники на протяжении многих месяцев готовятся к нему, оттачивая свои навыки. Важно, что конкурс для рабочих профессий нефтепереработки стал общеотраслевым — в нём принимают участие и наши сотрудники, и специалисты предприятий наших партнёров. Мы продолжим развитие конкурса как одного из крупнейших соревнований по профессиональному мастерству в российской промышленности. Такие проекты повышают престижность рабочих профессий, которые сегодня очень востребованы и в нашей отрасли, и в отечественной экономике в целом, — рассказал председатель правления нефтяной компании Александр Дюков.