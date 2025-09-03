Стоимость золота обновила исторический максимум $3 600 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже Comex достигла исторического максимума, поднявшись выше $3 600 за тройскую унцию. Эти данные поступили с торговой площадки.

По состоянию на 22:20 по московскому времени, цена на драгметалл составила $3 600,30 за тройскую унцию (+0,99%). Однако к 22:37 по московскому времени стоимость золота снизилась до $3 599,42 за унцию (+0,97%).