Облако в форме огромного гриба появилось над Димитровым

Над Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике заметили большое грибовидное облако дыма. Видео этого явления опубликовали в социальных сетях.

Облако дыма над Димитровым. Видео © VK / Русское оружие

Очевидцы сообщают, что огромный столб дыма, достигающий сотен метров, возник после взрыва на земле.