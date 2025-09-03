Мессенджер MAX
2 сентября, 22:22

Облако в форме огромного гриба появилось над Димитровым

Над Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике заметили большое грибовидное облако дыма. Видео этого явления опубликовали в социальных сетях.

Облако дыма над Димитровым. Видео © VK / Русское оружие

Очевидцы сообщают, что огромный столб дыма, достигающий сотен метров, возник после взрыва на земле.

Армия России отбросила ВСУ к границе Днепропетровской области
Армия России отбросила ВСУ к границе Днепропетровской области

Ранее гигантский гриб в небе не на шутку перепугал украинцев. Необычное облако встревожило жителей украинского Днепропетровска. Кадры явления, которое наводит на нехорошие ассоциации, показывают местные паблики. Некоторые пользователи Сети были настолько обеспокоены увиденным, что начали предполагать худшее, вплоть до испытаний ядерного оружия.

Обложка © VK / Русское оружие

Лия Мурадьян
