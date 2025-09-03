Запад в дурке: пока Трамп строил купол в Алабаме, Путин и Си делили мир Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как в Азии родился новый мировой порядок, «Сила Сибири – 2» добила европейскую промышленность и почему США предпочли отвернуться от итогов ШОС. 3 сентября, 07:49 ШОС показала, кто теперь правит миром, а США остались у обочины. Обложка © Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Сергей Гунеев, © Shutterstock AI

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а США не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею США — то я ничто.

И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а США не имею, нет мне в том никакой пользы.

Послание Трампа наркоманам.

Простите, не удержался. Ибо моё предыдущее «Солнце всходит и заходит по веленью моему» после вчерашнего заявления Трампа «Без Соединённых Штатов всё в мире погибло бы» уже устарело ввиду недостатка накала перемоги.

На фоне слышны крики «В какую дурку? Вы кого вызвали? Вы что, угораете?!» и борьба санитаров с Секретной службой США.

Хотя в целом, конечно, это какой-то позор. Мы все ждали, что Трамп в вечернем обращении будет перебивать повестку саммита ШОС чем-то эпическим — вторжением в Буркина-Фасо или планами по освоению колец Сатурна (ну или что дед «врежет дуба», — в конце концов, тоже переключение повестки в некотором роде).

А он вышел и заявил, что «Мы будем строить центр управления золотым куполом (которого ещё не существует) в Алабаме». Серьёзно?

Ещё и добавил, что «Канада очень хочет участвовать». А Канада в курсе, что она этого хочет? Или как обычно?

В общем, от него кровопролития ждали, а он чижика съел.

Они несколько дней думали, чем перебить саммит ШОС, где Путин, Си и Моди подписали два десятка крупных документов. И не придумали. Решили делать вид, что ничего не происходит.

«Расходитесь! Тут ничего не происходит! Расходитесь!».

Ну, тоже стратегия, конечно. Имени Лесли Нильсена (реально лучшего президента США).

Но хватит издеваться над слабоумными (откуда-то внутренний голос «Не хватит! Я только начал!»).

Лучше поговорим о действительно значимом.

Саммит ШОС — это мероприятие, где представлено не это их жалкое «всё прогрессивное человечество, которое за Украину», а более половины населения планеты. И более половины её совокупного ВВП в экономическом исчислении.

И в этот раз это было действительно историческое событие.

Путин и Си практически синхронно произнесли речи о построении новой (более справедливой и безопасной) системы глобального управления.

Индия и Китай, благодаря усилиям Трампа и Линдси Грэма, помирились и обсуждали совместные мероприятия по противодействию козням глобалистов.

Было также подписано много важных и значимых документов.

Одно только решение о строительстве «Силы Сибири – 2» чего стоит. Планируемый объём прокачки — около 50 миллиардов кубометров газа в год (через Монголию, которую невозможно расшатать майданами, как глупую Украину). А это значит, что Европа становится не нужна и не интересна. Никакая «нормализация отношений» с Европой больше не имеет смысла, никакого возвращения к «бизнес как раньше», а значит и никаких «договорнячков».

Европа после этого становится намертво зависима от поставок СПГ, а это смерть её промышленности, автоматом становящейся неконкурентоспособной (это уже фактически случилось, но ещё были надежды на восстановление, которые теперь можно смело хоронить).

Пусть поблагодарят Урсулу и Мерца памятником из фахверка (как я изящно намекнул, а?), на котором будет написано «Мы убили Европу».

Как говорил Карл Густав Юнг, «Европа — это маленький полуостров на огромном азиатском континенте». И теперь центр мира снова возвращается в Азию.

А теперь парад!

P.S. Про Украину не говорили. Никому не интересно, как Россия будет возвращать в меридиан свой сепаратистский регион, это наше внутреннее дело.

