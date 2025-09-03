Комедия «Доходное место» спустя 58 лет вернётся на сцену Театра сатиры
Спустя 58 лет на сцену Театра сатиры возвращается комедия «Доходное место». Декорации и костюмы станут отсылкой к спектаклю, гремевшему когда-то на всю Москву. А инсценировка бережно сохранит классические черты пьесы Александра Островского.
В постановке «Доходного места» 1967 года режиссёр Марк Захаров задействовал «золотой» актёрский состав труппы театра: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет.
«Спектакль по-настоящему долгожданный. Вся постановочная команда создаёт его в большой любви, с уважением к великому автору. Впереди предстоит ещё много работы – репетиции, примерки, выстраивание мизансцен, детальная проработка образов героев. Каждый характер должен быть отточен. Мы много репетируем. И каждый раз рождается что-то новое. Искренне верю, что нашим зрителям понравится эта яркая, острая, сатирическая постановка!», — говорит художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов.
Сюжет комедии рассказывает историю амбициозного идеалиста, чиновника Жадова, для которого честность – главный жизненный ориентир. Но именно принципиальность становится поводом для конфликта молодого человека с другими героями пьесы.
Постановочная группа:
Сценическая адаптация текста — Владимир Герасимов
Режиссёр-постановщик — Антон Непомнящий
Сценография и костюмы — Андрей Климов
Технолог — Андрей Шутов
Композиторы — Маруся Бережная, Кирилл Лазарев
Художник по свету — Евгений Лисицын
Помощник режиссерa — Любовь Бороздина
Действующие лица и исполнители:
Аристарх Владимирыч Вышневский, одряхлевший старик, с признаками подагры — Евгений Герасимов
Анна Павловна, жена его, молодая женщина — Янина Студилина / Майя Горбань
Василий Николаевич Жадов, молодой человек, племянник его — Артём Минин
Мыкин, его приятель, учитель — Кирилл Анисимов
Аким Акимович Юсов, старый чиновник, служащий под начальством Вышневского — Юрий Васильев
Анисим Панфилович Белогубов, молодой чиновник, подчиненный Юсову — Антон Буглак / Иван Михайловский
Антон, человек в доме Вышневского — Евгений Хазов
Фелисата Герасимовна Кукушкина, вдова коллежского асессора — Татьяна Титова / Наталья Карпунина
Юлинька, дочь Кукушкиной — Анастасия Кузнецова / Вероника Агапова
Полина, дочь Кукушкиной — Любовь Козий / Марина Маняхина
Стеша, горничная девушка — Елена Синилова / Лана Крымова
