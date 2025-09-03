Комедия «Доходное место» спустя 58 лет вернётся на сцену Театра сатиры

Спустя 58 лет на сцену Театра сатиры возвращается комедия «Доходное место». Декорации и костюмы станут отсылкой к спектаклю, гремевшему когда-то на всю Москву. А инсценировка бережно сохранит классические черты пьесы Александра Островского.

«Спектакль по-настоящему долгожданный. Вся постановочная команда создаёт его в большой любви, с уважением к великому автору. Впереди предстоит ещё много работы – репетиции, примерки, выстраивание мизансцен, детальная проработка образов героев. Каждый характер должен быть отточен. Мы много репетируем. И каждый раз рождается что-то новое. Искренне верю, что нашим зрителям понравится эта яркая, острая, сатирическая постановка!», — говорит художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов.