Регион
3 сентября, 11:07

Комедия «Доходное место» спустя 58 лет вернётся на сцену Театра сатиры

Спустя 58 лет на сцену Театра сатиры возвращается комедия «Доходное место». Декорации и костюмы станут отсылкой к спектаклю, гремевшему когда-то на всю Москву. А инсценировка бережно сохранит классические черты пьесы Александра Островского.

В постановке «Доходного места» 1967 года режиссёр Марк Захаров задействовал «золотой» актёрский состав труппы театра: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Вера Васильева, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет.

«Спектакль по-настоящему долгожданный. Вся постановочная команда создаёт его в большой любви, с уважением к великому автору. Впереди предстоит ещё много работы – репетиции, примерки, выстраивание мизансцен, детальная проработка образов героев. Каждый характер должен быть отточен. Мы много репетируем. И каждый раз рождается что-то новое. Искренне верю, что нашим зрителям понравится эта яркая, острая, сатирическая постановка!», — говорит художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов.

Сюжет комедии рассказывает историю амбициозного идеалиста, чиновника Жадова, для которого честность – главный жизненный ориентир. Но именно принципиальность становится поводом для конфликта молодого человека с другими героями пьесы.

Постановочная группа:

Сценическая адаптация текста — Владимир Герасимов

Режиссёр-постановщик — Антон Непомнящий

Сценография и костюмы — Андрей Климов

Технолог — Андрей Шутов

Композиторы — Маруся Бережная, Кирилл Лазарев

Художник по свету — Евгений Лисицын

Помощник режиссерa — Любовь Бороздина

Действующие лица и исполнители:

Аристарх Владимирыч Вышневский, одряхлевший старик, с признаками подагры — Евгений Герасимов

Анна Павловна, жена его, молодая женщина — Янина Студилина / Майя Горбань

Василий Николаевич Жадов, молодой человек, племянник его — Артём Минин

Мыкин, его приятель, учитель — Кирилл Анисимов

Аким Акимович Юсов, старый чиновник, служащий под начальством Вышневского — Юрий Васильев

Анисим Панфилович Белогубов, молодой чиновник, подчиненный Юсову — Антон Буглак / Иван Михайловский

Антон, человек в доме Вышневского — Евгений Хазов

Фелисата Герасимовна Кукушкина, вдова коллежского асессора — Татьяна Титова / Наталья Карпунина

Юлинька, дочь Кукушкиной — Анастасия Кузнецова / Вероника Агапова

Полина, дочь Кукушкиной — Любовь Козий / Марина Маняхина

Стеша, горничная девушка — Елена Синилова / Лана Крымова

Обложка © Театр сатиры

Александра Вишнякова
