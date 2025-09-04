Интервью легенды советской разведки Судоплатова легло в основу фильма

Легендарный разведчик Павел Судоплатов, которого называли Волкодавом Сталина, известен тем, что устранил руководителей ОУН* Евгения Коновальца, Романа Шухевича, а также руководил операцией «Утка» по ликвидации Льва Троцкого, раскрыл англо-французский заговор по уничтожению нефтяных месторождений в СССР и истинные причины Зимней войны с Финляндией.

Судоплатов служил во внешней разведке с 1932 года. В 1935 — 1938 годах работал с нелегальных позиций в Германии и Финляндии. В 1939-1946 годах был замначальника внешней разведки НКВД-НКГБ. В годы войны одновременно являлся начальником Четвертого управления НКВД — НКГБ, руководил партизанскими и разведывательно—диверсионными операциями в тылу противника, координировал работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников.

После смерти Сталина в 1953 году разведчика арестовали в рабочем кабинете и приговорили к 15 годам заключения по обвинению в заговоре. Больше 20 лет он боролся за реабилитацию. И за 4,5 года до смерти восстановил своё честное имя. В последние годы Судоплатов также дебютировал как писатель, издав несколько автобиографических романов и мемуаров. В 1993 году он дал большое интервью — сегодня оно легло в основу документального фильма «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца» (РЕН ТВ).

Умер Судоплатов в 1996 году. Спустя два года после смерти указом президента его восстановили в правах на государственные награды в связи с реабилитацией.