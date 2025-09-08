«Символ перемен»: Life.ru испытал сухопутный маршрут в Крым

Новая трасса Р280 «Новороссия» стала ключевой артерией сухопутного маршрута в Крым. Она пролегает вдоль побережья Азовского моря, соединяя Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Корреспондент Life.ru отправился в путь «Новой дорогой», чтобы проверить, насколько удобной и безопасной она стала.

Р280 «Новороссия» перестала быть обычной дорогой. Это маршрут, в котором соединились скорость восстановления, удобство передвижения и культурное многообразие. Для жителей это символ перемен, для туристов — новый способ открыть Азовское побережье.

На обновлённых участках трассы — капитальный ремонт покрытия, современное освещение, новые развязки и переходно-скоростные полосы. Пропускная способность достигла 25 тысяч автомобилей в сутки.

«Честно говоря, больше всего поразила именно дорога. Всё сделали быстро и качественно: едешь и понимаешь, что путь — это уже часть отдыха», — рассказывает одна из героинь фильма.

Каждый населённый пункт вдоль трассы хранит свою историю, и многие из них удивляют скоростью восстановления. Мариуполь ещё недавно был в руинах, но теперь восстановленные улицы и архитектурные кварталы снова открыты для прогулок. Здесь опровергли и привычные мифы.

«Сюда приятно приехать отдохнуть, посидеть с кофе. Я всегда советую попробовать греческие чебуреки», — говорит жительница города.

Бердянск — идеальное место для любителей экстрима: сапсёрфинг, винд- и кайтсёрфинг. Местные жители рассказывают, что в Азовском море нет медуз и кораллов, а также можно поймать любое направление ветра. Единственный минус — короткий сезон.

Геническ назвали настоящим гастрономическим центром: он славится сушёной камбалой, бычками и креветками. Для многих туристов это обязательная остановка на пути в Крым.

Вдоль Р280 расположены 66 автозаправок, 12 газовых станций, более 30 магазинов и около 50 кафе, где готовят традиционные южнороссийские блюда. Есть четыре мотеля, большинство точек принимают карты «Мир» и переводы через СБП.

На трассе уверенно работают российские операторы связи, иногда подключаются крымские. В отдельных районах возможны временные ограничения Интернета, поэтому корреспонденты советуют заранее скачивать офлайн-карты — GPS и ГЛОНАСС работают стабильно.

Основные контрольно-пропускные пункты расположены в Весело-Вознесенке и Джанкое. На въезде проверки минимальные, на выезде возможен полный досмотр, среднее ожидание — от 30 минут до двух часов. Но герои фильма отмечают, что военные на постах относятся лояльно к туристам, особенно к тем, кто направляется в Крым.