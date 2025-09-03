Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 13:32

Посылки рядом с прахом: В российском городе накрыли ПВЗ с зоокрематорием

Зоозащитник Даллакян: В Челябинске нашли ПВЗ, где принимали трупы животных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Celiafoto

В Челябинске на протяжении около года пункт выдачи заказов нелегально совмещал свою деятельность с работой крематория для домашних животных. О шокирующих подробностях этой ситуации рассказал в интервью 360.ru зоозащитник Давид Даллакян.

«Там трупы лежат в комнате на кресле, без холодильных и морозильных камер», — подчеркнул он.

По словам зоозащитника, один и тот же сотрудник занимался как выдачей товаров, так и приёмом тел умерших питомцев. Даллакян обратил внимание на то, что владельцы крематория с помощью ботов накрутили положительные отзывы. Внутри помещения, как отметил собеседник издания, рядом с обычными товарами стояли урны с прахом, также можно было приобрести надгробие для животного или сдать его тело на утилизацию.

Нарушения, по информации общественника, на этом не заканчивались: в пункт приёма владельцы приносили даже тяжело больных и умирающих питомцев, которые доживали последние часы в закрытом тёмном помещении, пугая жалобным воем посетителей. Даллакян уточнил, что на данный момент скандальный ПВЗ продолжает работать, однако сам крематорий закрылся, а из помещения убрали урны, надгробия и трупы животных.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве местные жители нашли на остановке умирающего избитого пса с черепно-мозговой травмой. Экспертиза показала, что столь серьёзные повреждения питомец мог получить лишь в результате намеренной жестокости. Полиция разыскивает виновного в инциденте.

Александра Мышляева
