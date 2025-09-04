На следующей неделе понизится курс рубля. Чего ждут экономисты и на сколько подорожает иностранная валюта Оглавление От каких факторов будет зависеть курс рубля на следующей неделе На сколько понизится курс рубля На валютном рынке изменился вектор движения. При этом на следующей неделе ожидается важное событие, которое повлияет и на курс рубля. Сколько будет стоить валюта? 3 сентября, 21:25 Экономисты рассказали, на сколько снизится курс рубля на следующей неделе. Обложка © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

От каких факторов будет зависеть курс рубля на следующей неделе

На валютном рынке пока сохранится стабильный фон: значимых геополитических новостей нет, основной фактор обозримого времени — заседание Банка России 12 сентября. Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки сразу на 200 б.п., что связано с ослаблением инфляционного давления. Чем ниже ставка, тем сильнее давление на рубль, поэтому с позиции фундаментальных факторов ситуация для рубля скорее склонна ухудшаться, чем улучшаться. Такой прогноз сделал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— Дополнительным риском выступают ухудшение показателей по счёту текущих операций и прогнозируемое превышение дефицита бюджета в 2025 году. Хотя речь идёт о незначительном превышении, рынок воспринимает это как сигнал к возможному ослаблению рубля. Нефтяной драйвер в котировках рубля почти не учитывается в силу специфики межбанка, — добавил Василий Гиря.

Наблюдаемое с начала осени плавное укрепление инвалют через неделю может ускориться. Причины — 12 сентября ожидается очередное снижение ставки ЦБ. Это фактор активизации спроса на валюту под импорт. А нормативы возврата выручки экспортёров уже обнулены, и снижение кредитных ставок способно снизить предложение валюты на рынке. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На сколько понизится курс рубля

Василий Гиря считает, что доллар будет торговаться в диапазоне 80–81 рубля, ближе к верхней границе. Евро ожидается на уровне 94–95, юань — в районе 11,20–11,30.

— Рубль сохранит умеренную волатильность, а доллар, скорее всего, не превысит отметку в 83 рубля, евро — 95 рублей. Конечно, при условии сохранения текущих макроэкономических условий. Прогноз на начало сентября 2025 года: доллар — 81–83 рубля, евро: 93–95 рублей, юань — 11,4–11,6 рубля. Рубль в начале сентября 2025 года вряд ли преподнесёт сюрприз. Мы ожидаем контролируемую, умеренную волатильность в пределах 1–2 рублей по отношению к доллару и евро, без резких скачков, — отметил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Михаил Зельцер ожидает, что к концу сентября курс доллара уже может быть над 82, а юань у 11,5.

До конца текущей недели нужно смотреть на события, которые будут анонсироваться и происходить в рамках ВЭФ. Обычно эти форумы дают пищу для множества сигналов на рынке. На следующей неделе ожидается курс на уровне 77–84 за доллар и 90–96 за евро. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева