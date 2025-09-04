В Колумбии поймали наркобарона, который кормил крокодила своими соперниками

В Колумбии полиция задержала Робинсона Зулуагу, известного в криминальных кругах как Эль Локо («Безумец»). Об этом информирует El Heraldo de Mexico. Сообщается, что Зулуагу подозревают в организации похищений людей, пытках и торговле наркотиками. Следствие полагает, что он расправлялся с конкурентами, а их останки скармливал своему крокодилу. Животное изъято.

Задержание произошло в городе Буэнавентура, где группировка Эль Локо вела войну с другим наркокартелем за контроль над морским портом. Через этот порт кокаин поставлялся в США и другие страны. Колумбийские власти активизировали борьбу с наркоторговлей: в этом году арестовано уже 140 членов преступных групп.