Появились фото с места крушения легкомоторного самолёта под Рязанью

По факту крушения легкомоторного самолёта неподалеку от села Зимарово в Рязанской области будет проведена проверка. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в четверг утром. На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин. Сейчас устанавливаются обстоятельства крушения.