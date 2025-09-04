Появились фото с места крушения легкомоторного самолёта под Рязанью
Прокуратура проведёт проверку после крушения легкомоторного самолёта под Рязанью
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолёта в Рязанской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
По факту крушения легкомоторного самолёта неподалеку от села Зимарово в Рязанской области будет проведена проверка. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
«Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в четверг утром. На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин. Сейчас устанавливаются обстоятельства крушения.
Напомним, что сегодня утром, 4 сентября, на территории Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Пилот погиб на месте крушения.