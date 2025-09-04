Певица Юлия Савичева дала концерт в Пулково — сцену для выступления оборудовали прямо на территории петербургского аэропорта. Так в воздушной гавани подвели итоги туристического периода.

Он признан одним из самых непростых за последние годы. Всего с июня по август аэропорт принял и отправил 50 000 рейсов, обслужил 6,5 миллионов пассажиров, более 500 часов продлился режим закрытого неба.

«Последнее закрытие воздушного пространства — максимальное в истории Пулково — произошло около 20 часов. Старались создать комфортные условия: коврики, стулья, выдали около тысячи бутылок воды», — рассказала руководитель направления по управлению потоками парковочного комплекса Юлия Титова.

Юлия Савичева дала концерт в аэропорту Пулково. Фото © пресс-служба аэропорта Пулково

Для сотрудников аэропорта, партнёров, авиакомпаний и студентов-волонтёров, работавших в Пулково, устроили традиционный концерт. Хэдлайнером стала Юлия Савичева. Как говорят в Пулково, это способ сказать спасибо за работу в непростой летний сезон. Такие концерты для работников проводятся ежегодно.