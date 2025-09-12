Налог на квартиру в Москве взлетит: готовьтесь платить больше Оглавление Как провели кадастровую оценку недвижимости в Москве в 2025 году: объекты, методы, итоги Рост кадастровой стоимости по сегментам: массовое, премиум и элитное жильё Москвы В Москве в 2025 году провели переоценку кадастровой стоимости недвижимости. Как и когда это повлияет на налог на имущество — в материале Life.ru. 12 сентября, 06:01 Налог на недвижимость в Москве резко вырастет из-за новой оценки. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Как провели кадастровую оценку недвижимости в Москве в 2025 году: объекты, методы, итоги

В 2025 году по заказу московской мэрии была проведена новая кадастровая оценка недвижимости. По её итогам произошло повышение кадастровой стоимости квартир в столице. Эксперты подсчитали, что в 2026 году её рост будет составлять приблизительно 23%. Стоимость премиального жилья по кадастру возрастёт в три раза.

В результате изменений москвичей ждёт повышение налога на имущество. Владельцы квартир в Москве будут платить больше уже в недалёком 2027 году после очередных начислений налоговой инспекции за период 2026 года.

Рост кадастровой стоимости по сегментам: массовое, премиум и элитное жильё Москвы

1585 квартир в Москве теперь считаются элитными. Фото © ТАСС / Олег Елков

Государственная оценка, на основе результатов которой рассчитают новый налог на имущество, охватила 4,4 млн жилых объектов. Земельные участки города при этом не учитывались. Общая кадастровая стоимость жилья составляла 68,3 трлн руб. Оценщики отработали на 23% больше объектов, чем в 2023 году. Кадастровая стоимость жилых объектов в районах Москвы разнится. В Зеленограде она возрастает на 52,2%, в ЦАО — на 26,3%. Как обычно, самая высокая стоимость объектов в центре столицы, самая низкая — в Новой Москве.

Впервые расчёты коснулись не только массового жилого сегмента, но и элитной недвижимости, а также жилья класса премиум:

массовое доступное жильё: +21%, до 60,44 трлн руб.;

элитная недвижимость: +41%, до 7,11 трлн руб.;

премиальный сектор показал рост в 2,7 раза, до 241,8 млрд руб.

По цене квадратного метра Центральный округ Москвы остаётся абсолютным лидером рынка, квадрат здесь стоит почти 487 тыс. руб. В Новой Москве его стоимость составляет 183,5 тыс. руб. Больше всего дорожает относительно свежий жилой фонд, квартиры в ЖК, построенных в 2020-х годах, подорожали на 42,4%, возведённых в 2010-х годах, — на 38,5%. Дома, относящиеся к исторической застройке, показывают минимальный рост — до 12%.

Согласно столичному закону о налоге на имущество физических лиц, ставка в 2% применима для объектов стоимостью от 300 млн руб. После инициированной властями проверки количество таких жилых объектов в столице увеличится в четыре раза и составит 1585.

В период сбора налога на недвижимость за период 2024–2025 Москва получает с элитных объектов около 3,2 млрд руб. в год. В 2026 году эта цифра должна возрасти до 12,9 млрд руб.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года изменилась схема уплаты государственной пошлины за регистрацию сделок с недвижимым имуществом. Сейчас при регистрации сделки госпошлину обязан оплатить заявитель, даже если заявку в Росреестр подаёт администрация. Размер пошлин прописан в ст. 333.33 НК РФ.

Авторы Екатерина Субботина