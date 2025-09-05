С 1 октября социальные выплаты начнут делать в цифровых рублях. Как будут выплачивать пенсии и пособия Юристы рассказали, когда и как будут перечислять социальные выплаты в цифровых рублях. В сентябре появились новые подробности продвижения пилотного проекта. Что нужно знать получателям пенсий и пособий? 4 сентября, 21:39 Юристы рассказали, как будут начислять пенсии в цифровых рублях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Цифровой рубль — это вид безналичных денежных средств. Сейчас в России проводится его поэтапное внедрение. В профильных ведомствах ещё летом неоднократно сообщали, что с 1 октября 2025 года стартует пилотный проект, по которому в цифровых рублях начнут делать в том числе социальные выплаты. Впрочем, в сентябре стали известны подробности продвижения проекта.

С августа 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», положения которого будут применяться в полной мере с 1 января 2026 года. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

— В ст. 2 данного закона прописано, что в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием счёта цифрового рубля Федерального казначейства осуществляется по расходам, перечень которых устанавливается правительством по согласованию с Центробанком. Как было прописано в пояснительной записке к законопроекту — после окончания эксперимента, начиная с 1 января 2026 года, расходы федерального бюджета могут осуществляться с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем, — пояснила Оксана Красовская.

Она добавила, что пока цифровые рубли будут использоваться ограниченно. Именно по тем бюджетным расходам, которые утвердит правительство совместно с Центробанком. В настоящее время, подчеркнула Оксана Красовская, такой перечень ещё не утверждён.

Тем не менее пилотный этап внедрения цифрового рубля планируется начать уже 1 октября 2025 года. Предполагается, что уже со следующего месяца можно будет получать социальные выплаты в цифровых рублях. Это касается, в частности, пенсий и пособий.

— Когда будет утверждён перечень, получатели пособий и пенсий вправе будут самостоятельно выбрать порядок получения выплат — в обычном порядке или в цифровых рублях, — рассказала Оксана Красовская.

Запуск пилотного проекта по выплатам пенсий и пособий в цифровых рублях станет важным шагом в развитии новой платёжной инфраструктуры. Здесь очень важно, что речь идёт о добровольном участии: никакого обязательного перевода всех выплат в цифровой формат не будет. Если человек не открывает кошелёк для цифрового рубля, деньги поступают как и раньше — на счёт или наличными. На этот момент обратил внимание экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

— Для государства это тестирование системы: пока участвует ограниченное число банков и предприятий. Для получателей преимуществом станет то, что цифровой рубль — это прямое обязательство ЦБ, а значит, более защищённая форма денег, не зависящая от финансового положения конкретного банка. При этом цифровые рубли можно конвертировать в обычные рубли и снимать в банкоматах, — добавил Андрей Лобода.

Он отметил, что основная цель пилота — дать людям и бизнесу возможность привыкнуть к новой форме расчётов и проверить готовность инфраструктуры. На этом этапе цифровой рубль расширяет выбор, а не ограничивает его.

— Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными. Для граждан заметных отличий в использовании на первом этапе не будет: пилотный проект предусматривает выплаты только из бюджета и только тем, кто согласился их получать в такой форме. Выплаты от негосударственных фондов в цифровом рубле появятся не раньше 2027 года. Мы позитивно смотрим на его внедрение, так как в перспективе этот инструмент может стать конкурентом традиционным расчётам и будет способствовать снижению их издержек, — рассказал директор инвестиционного управления НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Юрий Мишуков.

С 1 января 2026 года цифровой рубль станет доступен уже для любых федеральных выплат. Это касается не только пенсий и пособий для семей с детьми, но и стипендий, зарплат бюджетников и многих других выплат.

Авторы Нина Важдаева