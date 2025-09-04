По росту популярности смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы Смартфоны с искусственным интеллектом, способные самостоятельно обрабатывать фото, пока не вытеснили фоторедакторы, но уже почти догнали их по росту востребованности. 4 сентября, 13:54 В России растёт популярность смартфонов с ИИ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zapp2Photo

Интерес к сайтам с фоторедакторами у россиян в первой половине 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению со вторым полугодием 2024-го. Спрос на смартфоны с функциями ИИ для обработки фото без дополнительных приложений увеличился в 2,2 раза за год. Этот тренд заметили аналитики МегаФона на основании обезличенных данных трафика на тематические ресурсы, а также продаж смартфонов.

Рост спроса на смартфоны с ИИ вызван как расширением предложения таких гаджетов на рынке, так и высоким интересом пользователей к возможностям нейросетей, в том числе к обработке фото при помощи технологий, рассказали в компании.

Объём трафика, потраченного на ресурсах по обработке фотоснимков, вырос за год на 138%. Наблюдается смена «профиля» пользователя: несмотря на то, что женщины остаются основными поклонницами фоторедакторов, мужская аудитория растет. Их доля в январе-июне текущего года составила 48% против 44% в июле-декабре прошлого.

Авторы Валерия Мишина