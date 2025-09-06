Ответ на выстрел Мустафы наконец раскрыт: 4-й сезон «Клюквенного щербета» всех шокирует Оглавление Главное о сериале «Клюквенный щербет» Чем закончился третий сезон «Клюквенного щербета» Новый постер и ролик к 4-му сезону «Клюквенного щербета» Главные слухи и инсайды со съёмок 4-го сезона «Клюквенного щербета» Какие новые герои появятся в «Клюквенном щербете», а кто покинет каст Что известно о 4-м сезоне «Клюквенного щербета»: сценаристы, дата выхода Уже совсем скоро выходит новый сезон популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет», который будет полон интриг. Что известно на данный момент, читайте в материале Life.ru 6 сентября, 09:01 Новый сезон сериала «Клюквенный щербет» — все интриги и инсайды. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / showtv

Главное о сериале «Клюквенный щербет»

Страна : Турция

: Турция Оригинальное название : Kızılcık Şerbeti

: Kızılcık Şerbeti Жанр : мелодрама

: мелодрама Сколько сезонов: 4

4 Сколько серий: 103 по 2 часа 20 минут

103 по 2 часа 20 минут В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Догукан Гюнгер и другие

Чем закончился третий сезон «Клюквенного щербета»

Для начала давайте освежим память и вспомним, как закончился финальный эпизод третьего сезона. Итак: Ишил устроила дома вечеринку, где собрались семьи Уналов и Арсланов, а также их самые близкие друзья. В разгар праздника сошедший с ума после смерти мамы Мустафа взял пистолет и выстрелил в Ишил, её помощника Корая и в своего брата Фатиха. А затем, играя в детскую считалочку «тебе или мне», решает, в кого выстрелить — в себя или отца. В этот же момент беременная Кывылджим хватается за живот. Затем появляется чёрный экран и слышен выстрел. Кому досталась пуля — осталось загадкой.

Новый постер и ролик к 4-му сезону «Клюквенного щербета»

3 сентября были опубликованы официальный постер и тизер к первой серии четвёртого сезона. На афишу попали все главные герои, и появился один новый (о нём расскажем далее). Можно сделать вывод, что от пули Мустафы никто не пострадал. Это доказывает и ролик с нарезкой ключевых моментов в первом эпизоде. Там тоже все живы и здоровы.

Постер сериала «Клюквенный щербет». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / showtv

На видео также видно, что у всех пар есть проблемы в отношениях. Доа ругается с Фатихом, Кывылджим предлагает развестись Омеру, а Нурсема и Фираз не могут найти взаимопонимания.

Новый сезон «Клюквенного щербета» обещает нестандартные повороты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / showtv

Из интересного можно выделить то, что у Ишил появится кто-то на стороне. Она в тёмных очках тайно сбегает к кому-то в отель.

Главные слухи и инсайды со съёмок 4-го сезона «Клюквенного щербета»

Съёмки нового сезона начались 23 августа. Турецкие СМИ уже опубликовали несколько интересных инсайдов и слухов.

Самый главный заключается в том, что действие начнётся с временного скачка. То, что произошло на кровавой вечеринке, раскроется постепенно.

Также известно, что в первой серии мы увидим похороны. Но чьи — вопрос. На это есть намёк и в официальном ролике. Мужчины в мечети совершают намаз — и, судя по всему, по грустному событию.

Ещё один слух — Ниляй разведётся с Мустафой, но позже они снова сойдутся. Некоторые СМИ уверяют, что Доа может забеременеть во второй раз.

Актрис Эдже Иртем (Ишил) и Неслихан Йелдан (Севтап) ближайшие три месяца мы увидим точно, так как они, по информации инсайдеров, заключили контракты на этот период. Продлят ли их, будет понятно только по рейтингам и развитию сюжета.

Новый сезон «Клюквенного щербета» — когда выйдет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Какие новые герои появятся в «Клюквенном щербете», а кто покинет каст

В сериал возвращается младшая дочь Кывылджим, Чимен, которая уехала учиться за границу во втором сезоне. Девушку введут с пятой серии. Кроме того, будут новые герои. Например, в доме Уналов появится домработница Бирсен. Её сыграет Сибель Шишман, которая многим знакома по сериалам «Ранняя пташка» и «Любовь. Разум. Месть». Ожидается, что это будет отрицательный персонаж. У неё произойдёт интрижка либо с Фатихом, либо с Апо. Бирсен узнает все тайны особняка и начнёт всех шантажировать. В первую очередь от неё пострадает Ишил.

В последней серии 3-го сезона Асуде звонила брату и просила приехать на помощь. Он приедет. Нового героя будут звать Айхан, а сыграет его актёр Эркан Авджи. Именно он изображён на официальном постере к четвёртому сезону.

Мужчина появится со своим сыном Асилем и вмешается в бизнес Уналов. Не исключено, что у парня завяжется роман с Нурсемой. Асиля сыграет Серкан Руткай Айыкез из «Запретного плода».

Из приятных новостей — Кывылджим станет мамой. У них с Омером родится сын, которого сыграет Джан Эрен Сельмо. По некоторым данным, в сериале появится и новая пара. Это будут врачи, которые займутся здоровьем Кывылджим.

Кто из героев «Клюквенного щербета» останется, а кто покинет каст? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Несколько уже полюбившихся актёров покинут каст. В сериале мы больше не увидим Севим Эрдоган (Леман), Сойдана Сойдаша (Кайхан), Эрола Эраслана (Халюк), Эмре Авджи (Гекхан) и Рахимджана Капкапа (Метехан).

Что известно о 4-м сезоне «Клюквенного щербета»: сценаристы, дата выхода

Сценаристами четвёртого сезона «Клюквенного щербета» стали Зейнеп Гюр («Запах сундука»), Мелис Дживелек («Запретный плод») и Мерве Гёнтем («Бихтер»). Продюсерами выступят Фарук Тургут («Ранняя пташка», «Красные бутоны») и Эркан Гезгинчи («Турецкое мороженое», «Лучник»).

Премьера первой серии в Турции состоится 12 сентября 2025 года. В России на онлайн-платформах сериал покажут с 19 сентября. Посмотреть можно будет на Ivi, Okko, Start, «Кинопоиске». На неофициальных платформах первая серия появится через день-два после выхода в Турции.

Сколько будет серий — неизвестно. В первом сезоне показали 29 эпизодов, во втором и третьем — по 37.

Авторы Галина Глазко