Бросил учёбу из-за крови, продал «Фольксваген» за $10 000: как неудачник стал миллиардером
4 сентября 2025 года из жизни ушёл выдающийся кутюрье Джорджо Армани. Life.ru вспоминает самые яркие моменты биографии маэстро и его смелые находки, повлиявшие на моду и философию стиля.
Модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни. Обложка © ТАСС / ZUMA
Работал до 91 года: как скромняга Армани строил империю в одиночку и изменил моду
Накануне, 4 сентября, стало известно о смерти модельера Джорджо Армани. Он ушёл на 92-м году жизни.
«Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнёры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, её коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и будущим», — сообщили в социальных сетях компании.
Джорджо Армани стал одним из самых влиятельных дизайнеров XX и XXI веков, основал империю имени себя и навсегда изменил представление о роскоши и деловом стиле. Известный своей скромностью в быту, перфекционизмом и колоссальной работоспособностью, он следовал собственной философии моды и в жизни.
Один совет матери: простая фраза, которая сделала Армани миллиардером
Будущей маэстро родился 11 июля 1943 года в небольшом итальянском городке Пьяченца в семье бухгалтера и домохозяйки. Его мать была элегантной, утончённой, милой и одновременно сильной женщиной, которая во многом повлияла на становление Армани как модельера. Именно от неё он, по собственному признанию, получил лучший совет: если хочешь создать красоту, делай только то, что необходимо, и не более того.
Хотя в юности Армани был очарован всем, что было связано с красотой, по воле родителей он поступил на медицинский факультет Миланского университета, но проучился там всего два года. Он понял, что не выносит вида крови, и бросил учёбу.
После службы в армии Джорджо Армани случайно нашёл своё призвание: в 1957 году он устроился в миланский универмаг La Rinascentre кладовщиком, а позже стал оформителем витрин. Здесь он научился понимать коммерцию и визуальную эстетику, которая привлекает покупателя.
Без диплома, но с талантом: как Черрути взял недоучку и сделал из него гения
В La Rinascente талантливого сотрудника заметили и перевели в отдел закупок одежды. Здесь Армани досконально изучил конструкцию и материалы ведущих американских брендов. Его карьера резко пошла вверх, когда в 1964 году он был замечен Нино Черрути — уже известным в то время модельером.
У Армани не было никакого образования, кроме неоконченного медицинского. Всему, что он знал о крое и конструировании одежды, он научился на практике, работая у Черрути. Именно там он отточил мастерство, создавая коллекции для мужской линии Hitman. Позже он стал дизайнером-консультантом для нескольких модных домов, сотрудничая с Эмануэлем Унгаро и Эрменеджильдо Зеньи.
Армани учился у Нино Черрути и выпустил первую коллекцию в 1974 году. Фото © ТАСС / ZUMA / Guy Marineau
41 год, $10 000 и одна идея: как Армани поставил всё на себя и выиграл
В 1974 году модельер представил первую коллекцию под собственным именем, в которую вошли элегантные классические мужские костюмы коричневого, серого и чёрного цвета. Армани отказался от зауженного книзу силуэта и подплечников — и произвёл фурор.
Год спустя, в возрасте 41 года, Джорджо Армани вместе со своим другом Серджо Галеотти открыл в Милане дом Giorgio Armani и запустил в массовое производство первую мужскую линию. Для того чтобы получить стартовый капитал — всего 10 000 долларов, он продал свой «фольксваген».
Тогда же кутюрье создал первую женскую коллекцию, в которой использовал плотные мужские ткани и разработанные им уникальные материалы, состоящие из нескольких видов нитей. Изюминкой коллекции стал женский блейзер, мягкий, бесструктурный, снятый с жёстких подплечников и подкладки.
Кстати, дизайнер всегда презентовал коллекции в родной Италии. Только в 2024 году он впервые показал новые модели за её пределами — на открытии нового здания Armani на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке.
Один против всех: как Армани сохранил 100% своей империи и никому не подчинился
Армани был блестящим бизнесменом. В отличие от большинства модных домов (Chanel, Dior, Gucci), которые принадлежат крупным холдингам, он десятилетиями сохранял 100-процентный контроль над своей компанией. Это позволило ему принимать независимые решения и полностью управлять своим наследием.
Армани не входил в холдинги и управлял бизнесом сам. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Он создал первую в индустрии многоуровневую систему брендов под своим именем:
- Giorgio Armani Privé — элитная высокая мода;
- Giorgio Armani — люксовая одежда «прет-а-порте»;
- Emporio Armani — молодёжная линия и ритейл;
- Armani Exchange — демократичный масс-маркет;
- Armani/Casa — мебель и предметы интерьера;
- Armani Hotel — роскошные отели в Дубае и Милане.
Так философия стиля Джорджо Армани — «роскошная простота», безупречный крой и нейтральная палитра — стала доступной для самой широкой аудитории.
«Мой главный вывод о себе: Джорджо Армани делает всё по-своему», — говорил о себе Армани, и имел полное право на это заявление.
Одевал жён, а не любовниц: как пиджак Армани стал оружием женской силы в 80-х
До Армани деловая мода для женщин часто была калькой с мужских костюмов — жёсткие плечи, узкие юбки, строгая структура. Смягчив сначала в своей первой коллекции мужской костюм, Джорджио Армани принялся за женскую деловую моду. Его пиджаки и блейзеры были мягкими, бесструктурными, с расширенными плечами без жёстких подплечников, они драпировались по фигуре, а не сковывали её. А ещё — отлично сочетались не только с юбками, но и с широкими, удобными брюками.
Модельер использовал эластичные, мягкие ткани, например прессованный лён и шёлковый твил, которые делали костюм комфортным, и создал стиль успешной, независимой женщины 1980-х, символ её власти и уверенности в себе. Женские наряды от маэстро стали символом хорошего вкуса и элегантности, которая не требует эпатажа и оголения. Появилась даже поговорка, что Армани одевает именно жён, а не любовниц.
Портной Голливуда: как Армани одевал Гира и Робертс и стал главным по гламуру
До Армани мода и массовый кинематограф не слишком пересекались, но он кардинально изменил эту ситуацию.
Армани приобрёл славу как автор костюмов к культовым фильмам. Фото © Кадр из фильма «Американский жиголо», режиссёр Пол Шредер, сценарист Пол Шредер / Kinopoisk
Карьера Армани в кино началась с фильма «Американский жиголо» (1980), для которого он одел Ричарда Гира. Костюмы стали главной звездой фильма, а сам Армани — неофициальным портным голливудской элиты. Он одевал героев «Красотки», «Запаха женщины», «Неприкасаемых», «Казино Рояль», «Бесславных ублюдков», «Волка с Уолл-стрит» и других фильмов. В платьях и костюмах от Армани на красных дорожках блистали Мишель Пфайффер и Джулия Робертс, Кейт Бланшетт и Адель, Леди Гага и Энн Хэтэуэй и другие звёзды.
Армани одним из первых начал приглашать не моделей, а голливудских звёзд для рекламных кампаний своего модного дома. Это был гениальный маркетинговый ход, который стёр грань между высокой модой и поп-культурой.
Это сотрудничество сделало его имя синонимом гламура и успеха в массовой культуре.
Придумал умный кэжуал: как Армани заставил мир полюбить бежевое и удобное
Армани — мастер роскошного повседневного стиля. Он первым показал, что элегантность — это не только вечерние платья и строгие костюмы. Он ввёл в моду сочетание дорогого пиджака с простыми джинсами или футболкой, создав концепцию «умного кэжуала», и показал, как haute couture можно адаптировать к реальной жизни.
Кутюрье переопределил понятие элегантности для современного человека: «Элегантность не привлекает к себе внимание, она запоминается», — утверждал маэстро.
Его стиль — это сдержанность, безупречный крой, качество ткани, нейтральная цветовая палитра (все оттенки бежевого, серого, синего, чёрного) и комфорт. Армани создал создал свой уникальный цвет серого путем смешения теплого бежевого и холодного серого — Greige. Он доказал, что настоящая роскошь — в простоте и качестве, а не в логотипах и показной яркости.
Джорджо Армани освободил современного человека от диктата жёстких правил в одежде и предложил ему вместо этого философию комфортной, утончённой и уверенной в себе элегантности, актуальной и в офисе, и в повседневной жизни.