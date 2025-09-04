Банк России дал инструкцию: Как избежать блокировки банковской карты

Центральный банк России опубликовал рекомендации для граждан, призванные предотвратить блокировку банковских карт и защитить от мошенничества. Информацию об этом распространила пресс-служба регулятора.

«Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей. Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке», — говорится в публикации.

Кроме того, регулятор предостерегает граждан от передачи своих банковских карт и доступов к онлайн-банкингу посторонним. Также не рекомендуется совершать переводы по номеру телефона в торговых точках, поскольку такие действия могут быть расценены банком как подозрительные и привести к блокировке карты.

Вместе с тем ЦБ советует указывать назначение платежа при любых переводах – будь то оплата товаров, услуг или отправка подарков близким. Это поможет банкам лучше понимать характер операций и избежать необоснованных подозрений.

Наконец, Центробанк предупреждает, что блокировка счетов возможна для клиентов, использующих пиратские ресурсы, нелегальные казино или анонимные сервисы для обмена криптовалют.