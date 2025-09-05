Водитель грузовика пытался вывезти из РФ в тайнике золота на 267 млн рублей

На Дальнем Востоке предотвращена масштабная попытка контрабанды стратегически важных ресурсов — иностранный гражданин пытался незаконно вывезти в Китай партию золотых слитков общим весом 34 килограмма и оценочной стоимостью 267 миллионов рублей. Как сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России, драгоценный металл был обнаружен в ходе совместной операции таможенников и сотрудников УФСБ по Амурской области в пункте пропуска «Благовещенск».

Сотрудники обнаружили золотые слитки в машине у иностранца. Видео © Предоставлено Life.ru ФТС России

При проведении таможенного контроля грузового автомобиля в китайском городе Хэйхэ правоохранители нашли 25 золотых слитков, сокрытые в специально оборудованном тайнике. Преступники проявили смекалку, вырезав технический люк в скрытой полости между кабиной тягача и прицепом, что позволяло избежать стандартных процедур досмотра. Находившийся за рулём иностранец полностью признал свою причастность к противоправной деятельности.

Согласно данным экспертизы, фактический вес чистого золота в изъятых слитках составляет 30,6 килограмма, тогда как остальная масса приходится на серебряные примеси.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Мужчине светит лишение свободы на срок до десяти лет с возможным штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время проводятся комплексные следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия, направленные на выявление всех участников преступной цепи и каналов незаконного оборота драгоценных металлов.