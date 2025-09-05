Тру-крайм, ASMR и думскроллинг: Россияне поделились эффективными ритуалами на сон грядущий
РИАМО: Каждый пятый житель РФ смотрит тру-крайм, чтобы заснуть
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Для каждого пятого россиянина прослушивание подкастов или аудиокниг — неотъемлемая часть вечернего ритуала, причём криминальные сюжеты пользуются особой популярностью. Об этом сообщает РИАМО.
Перед сном многие создают собственные ритуалы. 61% сограждан предпочитают расслабляющий спа-душ и ароматерапию с «сонными» запахами. На втором месте — прокручивание ленты в соцсетях (57%). Треть опрошенных (32%) мысленно планируют грядущий день, составляя его сценарий. Медитация и дыхательные упражнения пока не завоевали массовую любовь — ими пользуются лишь 18%.
Атмосфера в спальне играет ключевую роль: 58% не могут заснуть без свежего воздуха и комфортной температуры. Почти половина (48%) требует абсолютной тишины и темноты. Ещё 15% тщательно выбирают ночную одежду по фэншуй, а 7% не обходятся без расслабляющих практик — от травяного чая до йоги.
Любопытно, что 28% не засыпают без телефона рядом — именно его присутствие помогает им справиться с тревогой. Аналогичный процент прибегает к биодобавкам и мелатонину, а 12% верят в магию ароматов — используют диффузоры и свечи с нотками сандала. При этом 17% уверены: лучший сон — в одиночестве, без партнёра.
Чтобы отключить мысли, 35% читают скучные книги, а 33% сочиняют нелепые истории в голове. Каждый четвёртый расслабляется под повторяющуюся музыку или ASMR, а 22% успокаиваются механической работой — например, уборкой или сортировкой белья. Спонтанный думскроллинг помогает 14%.
Однако многие разочарованы популярными советами: 47% считают бессмысленным ложиться спать строго в одно время, 38% сомневаются в пользе раннего ужина, а 31% скептически относятся к отказу от гаджетов за два часа до сна. Треть опрошенных разочаровалась и в чае с маслами и медитации. И наконец, 17% уверены — для полноценного отдыха достаточно всего пяти часов сна.
Ранее сомнолог рассказал, действительно ли люди способны видеть вещие сны. По его словам, большинство из таких сновидений на самом деле не являются пророческими. К примеру, если вам снится, как вас сбивает машина, то, вероятно, вы переходили дорогу в неположенном месте.