Тру-крайм, ASMR и думскроллинг: Россияне поделились эффективными ритуалами на сон грядущий

Для каждого пятого россиянина прослушивание подкастов или аудиокниг — неотъемлемая часть вечернего ритуала, причём криминальные сюжеты пользуются особой популярностью. Об этом сообщает РИАМО.

Перед сном многие создают собственные ритуалы. 61% сограждан предпочитают расслабляющий спа-душ и ароматерапию с «сонными» запахами. На втором месте — прокручивание ленты в соцсетях (57%). Треть опрошенных (32%) мысленно планируют грядущий день, составляя его сценарий. Медитация и дыхательные упражнения пока не завоевали массовую любовь — ими пользуются лишь 18%.

Атмосфера в спальне играет ключевую роль: 58% не могут заснуть без свежего воздуха и комфортной температуры. Почти половина (48%) требует абсолютной тишины и темноты. Ещё 15% тщательно выбирают ночную одежду по фэншуй, а 7% не обходятся без расслабляющих практик — от травяного чая до йоги.

Любопытно, что 28% не засыпают без телефона рядом — именно его присутствие помогает им справиться с тревогой. Аналогичный процент прибегает к биодобавкам и мелатонину, а 12% верят в магию ароматов — используют диффузоры и свечи с нотками сандала. При этом 17% уверены: лучший сон — в одиночестве, без партнёра.

Чтобы отключить мысли, 35% читают скучные книги, а 33% сочиняют нелепые истории в голове. Каждый четвёртый расслабляется под повторяющуюся музыку или ASMR, а 22% успокаиваются механической работой — например, уборкой или сортировкой белья. Спонтанный думскроллинг помогает 14%.

Однако многие разочарованы популярными советами: 47% считают бессмысленным ложиться спать строго в одно время, 38% сомневаются в пользе раннего ужина, а 31% скептически относятся к отказу от гаджетов за два часа до сна. Треть опрошенных разочаровалась и в чае с маслами и медитации. И наконец, 17% уверены — для полноценного отдыха достаточно всего пяти часов сна.