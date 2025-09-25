СМИ в кризисе: почему медиаресурсы теряют доверие и трафик В западных СМИ наблюдаются системные проблемы. Почему аудитория теряет к ним интерес? 25 сентября, 09:00 У СМИ падает трафик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

У СМИ падает трафик и снижается количество читателей — это не случайность, а устойчивая тенденция: западные медиа в затяжном кризисе доверия, и каждый новый скандал лишь подтверждает это.

На фоне растущей политической поляризации любые ошибки мгновенно превращаются в юридические и репутационные конфликты: показателен иск Дональда Трампа к The New York Times на $15 млрд за клевету — ещё один виток противостояния политиков и редакций, размывающий границы беспристрастности и профессиональной ответственности прессы.

Немного ранее американские издания Wired и Business Insider оказались в центре скандала после публикаций материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта и подписанных вымышленным автором Марго Бланшар. Эти статьи прошли внутренние проверки и были размещены как полноценный контент, что стало серьёзным ударом по репутации редакций.

Не менее показателен случай вокруг списка летнего чтения: партнёрский материал в Chicago Sun-Times и The Philadelphia Inquirer включал несуществующие книги и фальшивые цитаты экспертов в раздел, где обычно публикуют советы и рекомендации. Это пример того, как аутсорс и автоматизация размывают редакционные стандарты и бьют по доверию.

К этой череде добавилось и исправление The New York Times: издание признало, что ошибочно приписало Чарли Кирку антисемитское высказывание — на деле он цитировал чужой пост и критиковал его, что лишь усилило впечатление у аудитории о сбоях в фактчеке даже у флагманов отрасли.

Подобные примеры усиливают ощущение у аудитории, что фильтры качества в медиа дают сбой. Исследование Фонда Бертельсманна в Германии показало, что значительная часть аудитории считает СМИ предвзятыми и склонными к искажению фактов для формирования «нужного» общественного мнения. Всё больше людей избегают новостей именно из-за распространения фейков и страха столкнуться с недостоверной информацией.

Одновременно меняется поведение аудитории. Люди устали от постоянного потока тревожных новостей и нередко сознательно избегают их, сокращая частоту потребления или полностью отказываясь от традиционных источников.

Молодёжь переключается на короткий и визуальный контент в социальных сетях, предпочитая TikTok, YouTube и Instagram* длинным текстам и аналитическим материалам журналистов. Для поколения Альфа «читать новости» всё чаще означает смотреть видео, стримы или следить за событиями в реальном времени через игровые платформы.

Кроме того, усиливается давление и конкуренция со стороны агрегаторов, мессенджеров, рекомендательных лент и чат-ботов, где информация распространяется быстрее и удобнее, минуя привычную схему «запрос → клик». Мультиформатная дистрибуция делает сам трафик более рассеянным и хуже измеримым.

Масштаб происходящего подтверждают и исследования. По данным Similarweb, органический трафик на новостных сайтах США снизился на 26%, опрос Digital Content Next показал среднее падение реферального трафика на 10%, а Reuters Institute фиксирует глобальное сокращение посещаемости новостных страниц в ряде стран и снижение вовлечённости аудитории.

Потери трафика заметны даже у крупнейших игроков. Forbes лишился более 51% трафика, сократив показатели до 92 миллионов визитов. При этом в издании заявляют, что единственная причина этого — появление ИИ-ответов в поисковиках. CNN потерял 33,6% аудитории. Многие читатели сочли подачу информации слишком «мягкой» по сравнению с прежними стандартами. А трафик BBC уменьшился на 13% из-за высокой стоимости подписки на контент.

Всё это свидетельствует о том, что кризис в медиа стал устойчивой тенденцией, а снижение посещаемости — системным следствием ряда ошибок и неудачных решений изданий. При этом подобные изменения могут дать медиа толчок к обновлению: те, кто оперативно адаптируется и сделает упор на качественный и уникальный контент, смогут не только вернуть аудиторию, но и укрепить свои позиции в долгосрочной перспективе.

*Instagram – компания Meta, признана в России экстремистской организацией; её деятельность запрещена.

Авторы Валерия Мишина