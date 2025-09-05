Генпрокуратура заинтересовалась словами экс-игрока «Зенита» Клаудинью о России и СВО
Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"
Генеральная прокуратура инициировала проверку слов футболиста Клаудиньо, касающихся его ухода из «Зенита» и событий в России. Как сообщает ТАСС, это стало реакцией на обращение Дмитрия Свищева, заместителя председателя профильного комитета Госдумы.
«Я получил ответ от Генпрокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за своё публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России», — заявил Свищев.
Депутат подчеркнул, что Клаудиньо был доволен жизнью в России, пока играл здесь, но после отъезда стал критиковать страну и осуждать СВО.
22 января Клаудиньо покинул «Зенит», перейдя в катарский «Аль-Садд». В интервью Flashscore футболист, имеющий российское гражданство, сообщил, что хотел уйти из клуба после начала спецоперации, но ему якобы не позволяли. Он также упомянул о своем дискомфорте в России после этого. Другой бразилец с российским гражданством Жоаозиньо раскритиковал коллегу, усомнившись, что СВО стала истинной причиной его ухода.