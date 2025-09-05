Генпрокуратура заинтересовалась словами экс-игрока «Зенита» Клаудинью о России и СВО

Генеральная прокуратура инициировала проверку слов футболиста Клаудиньо, касающихся его ухода из «Зенита» и событий в России. Как сообщает ТАСС, это стало реакцией на обращение Дмитрия Свищева, заместителя председателя профильного комитета Госдумы.

«Я получил ответ от Генпрокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за своё публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России», — заявил Свищев.

Депутат подчеркнул, что Клаудиньо был доволен жизнью в России, пока играл здесь, но после отъезда стал критиковать страну и осуждать СВО.