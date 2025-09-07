«Щоб уси боялысь»: Неделя курьёзов от Трампа, Зеленского и Fox News Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему Запад корёжит, а Россия продолжает СВО, про «украденные» ракеты, Министерство войны и как Трамп и Зеленский пугают мир, но выходит смешно. 6 сентября, 21:23 Смешные угрозы Трампа и Зеленского на фоне китайских ракет. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM /Shutterstock.AI, XooKits

На этой неделе мне опять не хватало «Шоу долгоносиков» с его «сегодня будет много интересного». Неделя действительно выдалась насыщенной. И значительная часть событий была в формате «Когда женщин с пониженной социальной ответственностью корёжит».

Впрочем, началось с событий, от которых их корёжило, — с завершения саммита ШОС, формально начавшегося на прошлой неделе, и с военного парада в Пекине, посвящённого победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Отдельно повеселили комментарии американских, кхм, «военных экспертов», которые в эфире «Фокс-Ньюс» рассказывали, что «это всё, что вы видите, китайцы у нас украли». Особенно это смешно, если предварительно почитать телеграм-канал Кацманов, где наши военспецы разбирают внешний вид китайских МБР и комментируют неудачные и устаревшие технические решения. То есть США даже это (что мы давно прошли и отбросили, как устаревшее) считают прорывным хайтеком.

Выходит такой Трамп и заявляет: «Масаи в Африке бегают с джавелинами (метательными копьями). Они их у нас украли».

Я вам больше скажу. Мы у США и дизайн поездов «Ласточка» украли. Именно поэтому у нас они есть, а в США ездят на той допотопной рухляди, на которой ездят. По рельсам, по которым без значительной порции огненной воды от «Джонни Уолкера» никто не поедет (потому что поседеть можно).

После просмотра парада в Вашингтоне долго думали, чем ответить демонстрации китайской военной мощи. И придумали — переименовали своё Министерство обороны в Министерство войны. Как поётся в украинском мультике, «Щоб уси боялысь, щоб не насмихалысь». Правда, оно и в мультике не работало…

Здание Пентагона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Потому что ну что это за название — Министерство войны? Нужно: «Потужно перемагающее всесильное грейтэгейновое министерство сразу перемоги!». Как раз в стилистике Трампа. Можно ещё разбросать по тексту «блестящее», «впечатляющее» и «замечательное» в случайных местах, как в твитах Дональда.

Кстати, о твитах Дональда. В них Трамп сокрушался, что «Россия и Индия попали под тёмное и глубокое влияние коварного и злодейского Китая» (я не дословно, но близко). Донни, а что ты хотел? Ты со своей подружкой по гольфу с женским именем Линдси на пару сделал всё, чтобы именно так всё и случилось. Там половина англосаксонского экспертного сообщества (не входящего в пул поклонения величию Рыжего) издевается, что Трамп заслужил Нобелевку мира именно за это — за примирение Индии и Китая.

Как говорил мастер Угвэй, «иногда, пытаясь отсрочить судьбу, мы невольно приближаем её». Хороший мультик, Донни, посмотри (как раз примерно твой уровень развития). Может, хоть что-то дойдёт…

Трамп также сообщил на этой неделе взволнованной общественности, что «если бы не США, то все бы уже давно вымерли». Слышите, не водите его больше на «Марвел»! Он не понимает, что это вымысел и CGI-спецэффекты! «Панда Кунг-фу» и всё, баиньки.

Сенатор Линдси Грэм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JurdBurk

А вообще, я сильно удивлён, как это в Киеве до сих пор до подобного не додумались. У них ведь уже были «пункты незламности» и прочая аналогичная лабуда (или теперь правильно писать «лабуба»? Я отстал от новомодных веяний). Нужно создать ещё министерство потужности и министерство перемоги (Киев при этом переименовать в Нью-Москву, а Украину в Ук-Русь, строго по заветам Остапа Ибрагимовича Арестовича) — и всё, русские ничего не смогут этому противопоставить и сдадутся.

Но вернёмся к нашему злодейству. «Би-би-си» на этой неделе разоблачило Путина, раскрыв, что русские коварно «не согласны на мир на невыгодных России условиях» (это, если что, прямая цитата). Нет предела чекистской подлости!

Вот как можно быть такими бесчувственными сухарями? Британцы с европейцами и статьи пишут про «России осталось 2–3 недели», и хороводы водят, и тусовки с белыми дорожками к миру устраивают (ну, вы поняли), и плачут — а русские никак не хотят прекращать уничтожать нацистов. И даже не хотят видеть красивых солдат НАТО в Одессе, а ведь у них «усики и коленки» (даже интересно, сколько людей вспомнит, откуда это).

У нас есть чувство исторического процесса. И мы всё это уже видели. И даже знаем, чем всё закончится (спойлер: фиолетовыми лучами и Зеленским в женском платье).

Поэтому на этой неделе Владимир Владимирович нанёс сокрушительный удар секте Свидетелей договорнячка и «возвращения к бизнес аз южуал», заявив, что раз не удаётся достичь целей СВО дипломатически, то придётся делать как обычно.

Ну а что делать, если Зеленский и коалиция немощных выдвигают всё новые неадекватные требования, показывающие, что мир им не нужен (и при этом ещё и обвиняют Путина в том, что он не согласен платить репарации)? Только приводить их в меридиан, возвращая в реальность. Что для невротиков всегда крайне болезненно.

Многократно озвученный ранее базовый сценарий остаётся базовым, СВО по расписанию. Новым референдумам быть!

Авторы Александр Роджерс