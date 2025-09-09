Ваш идеальный сентябрь: Топ-5 самых удивительных мест для отдыха в России Оглавление Куда поехать на Алтае в сентябре: Телецкое озеро, Чуйский тракт и Манжерок Что посмотреть в Костроме и Плёсе в бархатный сезон Маршрут по Карелии на сентябрь: природа, история и уединение Калининградская область в сентябре: Куршская коса, веломаршруты и янтарь Бархатный сезон в Сочи и Красной Поляне 2025: продлеваем лето Где провести длинный или короткий отпуск в России, какие места и достопримечательности нужно посетить, где в России особенно красиво в бархатный сезон — подробнее в материале Life.ru. 9 сентября, 06:01 Самые красивые места в России для отдыха в сентябре — список. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH, patrice6000, © «Шедеврум»

В сентябре в России наступает бархатный сезон — время, когда стоит особенная атмосфера. Днём ещё по-летнему тепло, но зной уже ушёл и прогулки стали комфортнее. Природа окрашивается в золотые и красные тона, начинается настоящая осенняя сказка. Это идеальный месяц, чтобы отправиться на природу и любоваться пейзажами, прогуляться по старинным городам или насладиться величием гор. Life.ru предлагает топ-5 самых красивых направлений в России для осеннего отдыха.

Куда поехать на Алтае в сентябре: Телецкое озеро, Чуйский тракт и Манжерок

Алтай — куда лучше ехать в сентябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Алтай в сентябре превращается в настоящую сказку. Леса и горные склоны окрашиваются в золотые и красные оттенки, а воздух становится прозрачным и свежим. Здесь можно совместить активный отдых с созерцанием природы.

Главное место притяжения туристов — Телецкое озеро. Его часто называют младшим братом Байкала: вода кристально чистая, а вокруг возвышаются величественные горы. В сентябре озеро спокойное, и прогулки на катере становятся особенно приятны. На берегу можно остановиться в Артыбаше, где работает множество гостевых домов и турбаз.

Не менее популярным маршрутом остаётся Чуйский тракт — одна из самых красивых дорог России. Она соединяет Барнаул с Монголией и проходит через живописные перевалы, долины и степи. Собираясь сюда, обязательно возьмите с собой паспорта: в приграничной зоне их нередко проверяют. По пути путешественники останавливаются в селе Чемал, где стоит посетить Чемальскую ГЭС и остров Патмос с деревянным храмом.

Для тех, кто любит горнолыжные курорты, стоит обратить внимание на Манжерок. Осенью здесь нет лыжников, зато открыты канатные дороги, которые поднимают туристов к смотровым площадкам. Оттуда открывается вид на Катунь и горные хребты, покрытые золотыми лесами. Также популярностью пользуется Белокуриха — курорт с целебными источниками, где можно совместить отдых и оздоровление.

Особая прелесть поездки на Алтай в сентябре — это спокойствие и тишина. Потоки туристов уменьшаются, погода держится мягкой и солнечной, а цены на жильё становятся ниже. В это время приятно отправляться в пешие походы, кататься на лошадях или просто любоваться пейзажами, вдыхая свежий горный воздух.

Что посмотреть в Костроме и Плёсе в бархатный сезон

Поволжье — лушие места для посещения в бархатный сезон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brungildy

В сентябре в Поволжье стоит мягкая погода, а старинные улицы и берега Волги окрашиваются в золотые тона. Такое путешествие подойдёт тем, кто хочет совместить прогулки по городам и отдых на природе.

Из Москвы до Костромы можно доехать поездом (около 6 часов) или автобусом (7–8 часов). Автомобильный маршрут займёт примерно 5–6 часов по Ярославскому шоссе. Из Санкт-Петербурга удобнее всего ехать на поезде — дорога займёт 11–12 часов. Многие туристы начинают путешествие именно с Костромы, а затем отправляются в Плёс и Иваново.

В Костроме стоит посетить Ипатьевский монастырь, который называют колыбелью династии Романовых, а также торговые ряды и набережную Волги. В Плёсе главная достопримечательность — Волга и виды, воспетые художником Исааком Левитаном. Здесь работает Музей пейзажа, а узкие улочки и деревянные домики словно переносят в прошлое. Иваново известно как центр текстиля: туристы посещают Музей ситца и гуляют по интересным образцам конструктивистской архитектуры.

Удобнее всего передвигаться на машине — так можно спокойно заехать и в маленькие деревни по пути. Но и на общественном транспорте маршрут тоже удобен: из Костромы в Плёс ходят автобусы, а из Иванова легко вернуться в Москву или Петербург. Многие путешественники выбирают речные круизы по Волге — в сентябре они особенно красивы.

Сентябрьская погода позволяет много гулять пешком. Осенью меньше туристов, чем летом, поэтому музеи и достопримечательности можно осмотреть без спешки. Кроме того, в местных кафе приятно попробовать блюда из сезонных грибов и ягод.

Маршрут по Карелии на сентябрь: природа, история и уединение

Карелия — места для посещения в сентябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lev Levin

В Карелии лучше всего остановиться в Петрозаводске или Сортавале. Из Москвы и Петербурга идут поезда; от Петербурга ходит «Ласточка» до Сортавалы. На машине маршрут прост: трасса Р-21 «Кола» ведёт к Петрозаводску, А-121 «Сортавала» — к Ладоге. В Петрозаводске много гостиниц и апартаментов у набережной Онежского озера; в Сортавале — небольшой центр, исторические виллы и отели у воды.

На первом месте для посещения — Ладожские шхеры: гранитные острова, узкие проливы, хвойные берега. Из Сортавалы отправляются катера по шхерам и рейсы на Валаам. Рядом работает горный парк «Рускеала» с Мраморным каньоном. По дороге стоит заглянуть на водопады Ахвенкоски.

Петрозаводск открывает путь на Кижи — ансамбль деревянного зодчества под охраной ЮНЕСКО. С мая по осень ходят «Метеоры». В окрестностях — заповедник «Кивач» с одноимённым водопадом и дендрарий, а ещё древние петроглифы Онежского озера и Белого моря — редкая возможность увидеть наскальные рисунки под открытым небом.

Лучше всего путешествовать по Карелии на машине — так можно посетить Сортавалу, Рускеалу, Валаам и шхеры или проехать от Петрозаводска до Кижей. Без авто можно путешествовать на поездах: на «Ласточке» довозят до основных городов, дальше — на маршрутках, трансферах и речном транспорте. В сентябре световой день короче, так что планируйте оправляться в путешествие утром. Не забудьте взять с собой тёплую куртку, шапку, непромокаемую обувь — в краю озёр всегда немного прохладно.

Что привезти? Сувениры из карельской берёзы, украшения из шунгита. Из гастрономии берут калитки с картофелем или творогом, рыбу горячего и холодного копчения, варенье из брусники и морошки, карельский хлеб и травяные сборы, иван-чай. В Петрозаводске и Сортавале работают лавки локальных мастеров; музеи и туристические инфоцентры подскажут адреса проверенных мастерских.

Калининградская область в сентябре: Куршская коса, веломаршруты и янтарь

Бархатный сезон 2025 в Калининграде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Сентябрь в Калининградской области — это мягкий бархатный сезон. Туристов становится меньше, поэтому можно спокойно гулять по набережным, дюнам и узким улочкам старых городов, наслаждаясь атмосферой начала осени.

Куршская коса — главная природная жемчужина региона. Осенью она особенно красива: золотые дюны, сосновые леса и миграция птиц создают удивительное настроение. Здесь можно прогуляться по Танцующему лесу, подняться на смотровые площадки Эфа и вдоволь надышаться морским воздухом. Любителям уединения понравится выезд в посёлок Рыбачий, где можно понаблюдать за перелётными птицами.

Вдоль Куршской косы и побережья Балтики тянутся удобные веломаршруты. Самый популярный — из Зеленоградска в сторону дюн и сосновых лесов. Велодорожки проходят мимо смотровых площадок и небольших кафе, где можно остановиться на перекус. Любители водных развлечений оценят сёрфинг в Балтийске и Янтарном. В сентябре море ещё достаточно тёплое для катания, а волны становятся более уверенными.

Кроме Куршской косы, стоит посетить Балтийскую косу — узкую полоску земли с дикими пляжами и видом на Гданьский залив. В районе Полесска раскинулись дикие болота и озёра, а в посёлке Краснознаменске — живописные сельские пейзажи. Осенью приятно ездить по замкам Тевтонского ордена: в Черняховске сохранился Инстербургский замок, в Нестерове можно увидеть руины старинной крепости, а в посёлке Васильково стоит Гвардейский замок.

Калининград сочетает атмосферу европейского города и русской истории. В сентябре приятно гулять по острову Канта с кафедральным собором, заходить в музеи янтаря и Мирового океана, осматривать старинные ворота и кирхи. Осенью город особенно уютен: листья в парках окрашиваются в яркие тона, а туристические маршруты становятся менее людными.

Любителям пляжного отдыха стоит поехать в Светлогорск, Зеленоградск или Янтарный. Эти курортные городки в сентябре радуют спокойствием и тёплым морем. На променаде в Светлогорске можно наслаждаться закатами, в Зеленоградске — кормить лебедей у берега, а в Янтарном — прогуляться по самому широкому пляжу области и заглянуть в янтарный карьер.

Традиционные калининградские сувениры — изделия из янтаря: украшения, иконы, сувенирные фигурки. Популярны местные сладости — марципан, который здесь делают по старинным немецким рецептам. Осенью туристы берут с собой травяные чаи, рыбу холодного копчения и крафтовое пиво, которое варят в небольших пивоварнях региона.

Бархатный сезон в Сочи и Красной Поляне 2025: продлеваем лето

Краснодарский край — куда поехать в бархатный сезон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Бархатный сезон на черноморском побережье традиционно начинается в конце августа и плавно переходит в сентябрь. В это время температура днём держится на уровне +24…+26 °С, а вечерами становится свежо и приятно — около +15 °С. Море остаётся тёплым вплоть до середины октября, так что купальный сезон здесь заметно длиннее, чем в большинстве других регионов.

Особенно комфортно в сентябре отдыхать в Сочи, главном курорте Краснодарского края. После пикового летнего потока туристов пляжи становятся просторнее, на набережной тише, а в кафе и ресторанах уже нет длинных очередей. Под мягким солнцем можно провести целый день у моря, не боясь обгореть. В это время приятно погулять по Приморскому парку, посетить дендрарий и съездить в окрестности на экскурсии.

Для тех, кто хочет совместить пляжный и горный отдых, отличным выбором станет Красная Поляна. Канатные дороги продолжают работать, поднимая туристов к смотровым площадкам с панорамами Кавказских гор.

Любителям уединённого отдыха стоит заглянуть в Лазаревское, которое входит в черту Сочи. Здесь ритм спокойнее, пляжи менее многолюдны, а атмосфера курорта сохраняет колорит небольшого приморского посёлка. Такой вариант особенно ценят семьи и те, кто устал от городской суеты.

