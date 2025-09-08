В деревне Эмира Кустурицы прошел 12-й музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC С 4-го по 6 сентября состоялся 12-й фестиваль Kustendorf CLASSIC. Музыканты собрались в этнографической сербской деревне Дрвенград, созданной режиссёром Эмиром Кустурицей. 8 сентября, 12:04 Эмир Кустурица и нефтяная компания провели музыкальный фестиваль. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

На деревенских улицах три дня звучала музыка. Выступали и молодые музыканты, и уже признанные мастера сцены. Выступление оперной певицы Василисы Бержанской стало кульминацией фестиваля. Концерты также дали скрипач-виртуоз Урош Адамович и пианистка Ева Геворгян. Дополнили культурную программу лекции музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижёра Сергея Смбатяна. Таким образом, фестиваль, организованный Кустурицей и компанией «Газпром нефть», стал концертной площадкой и местом для неформального общения музыкальной молодёжи из Сербии, России и Белоруссии.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Среди главных событий фестиваля — конкурс молодых музыкантов. Главный приз фестиваля — золотая матрёшка — достался сербской пианистке Ане Риджейшич из Нови-Сада. Серебро получил российский баянист Иван Колтунов из города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Бронзовая матрёшка отправилась в Белград. Её присудили вокалистке Дуне Йеличич.

— Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь, — отметил режиссёр и основатель музыкального фестиваля Эмир Кустурица.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

— Я первый раз участвую в этом фестивале. Я получила сильный заряд вдохновения за прекрасным роялем, и, кроме того, как вишенка на торте — я получила золотую матрёшку, — рассказала пианистка, победитель фестиваля Аня Риджейшич.

— Для нашей компании — радость и честь уже двенадцать лет выступать партнёром этого музыкального фестиваля. Ведь Kustendorf CLASSIC — это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это прежде всего праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой оттуда ребята, — это яркие эмоции и дружеские связи, — сообщил начальник департамента коммуникаций нефтяной компании Александр Дыбаль.

Авторы Валерия Мишина