В телефонах пленных бойцов ВСУ нашли видео расстрела машин с мирными жителями

В телефонах украинских военнослужащих, сдавшихся в плен на Южно-Донецком направлении, обнаружили видео с расстрелами автомобилей мирных жителей. С кадрами ознакомилась корреспондент ТАСС.

По данным агентства, на роликах видно, как украинские военные открывают огонь из автоматов по машинам с белыми лентами, внутри которых находились гражданские. На последующих кадрах, снятых самими военнослужащими, зафиксированы последствия нападений — убитые люди разных возрастов и их личные вещи в салонах.

Предположительно, все материалы были сняты на южнодонецком направлении.