Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 08:31

В телефонах пленных бойцов ВСУ нашли видео расстрела машин с мирными жителями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В телефонах украинских военнослужащих, сдавшихся в плен на Южно-Донецком направлении, обнаружили видео с расстрелами автомобилей мирных жителей. С кадрами ознакомилась корреспондент ТАСС.

По данным агентства, на роликах видно, как украинские военные открывают огонь из автоматов по машинам с белыми лентами, внутри которых находились гражданские. На последующих кадрах, снятых самими военнослужащими, зафиксированы последствия нападений — убитые люди разных возрастов и их личные вещи в салонах.

Предположительно, все материалы были сняты на южнодонецком направлении.

Подобные случаи с нападениями на гражданских уже не раз фиксировались на линии боевых действий. Российская сторона ранее публиковала доказательства того, что украинские подразделения ведут огонь по машинам с белыми повязками или надписями «Дети», которые традиционно обозначают транспорт мирных жителей. Международные правозащитные организации регулярно подчеркивают, что обстрел гражданских нарушает нормы международного гуманитарного права, однако расследования таких эпизодов часто буксуют и не приводят к конкретным результатам.

Марина Фещенко
