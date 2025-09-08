В телефонах пленных бойцов ВСУ нашли видео расстрела машин с мирными жителями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages
В телефонах украинских военнослужащих, сдавшихся в плен на Южно-Донецком направлении, обнаружили видео с расстрелами автомобилей мирных жителей. С кадрами ознакомилась корреспондент ТАСС.
По данным агентства, на роликах видно, как украинские военные открывают огонь из автоматов по машинам с белыми лентами, внутри которых находились гражданские. На последующих кадрах, снятых самими военнослужащими, зафиксированы последствия нападений — убитые люди разных возрастов и их личные вещи в салонах.
Предположительно, все материалы были сняты на южнодонецком направлении.
Подобные случаи с нападениями на гражданских уже не раз фиксировались на линии боевых действий. Российская сторона ранее публиковала доказательства того, что украинские подразделения ведут огонь по машинам с белыми повязками или надписями «Дети», которые традиционно обозначают транспорт мирных жителей. Международные правозащитные организации регулярно подчеркивают, что обстрел гражданских нарушает нормы международного гуманитарного права, однако расследования таких эпизодов часто буксуют и не приводят к конкретным результатам.