На севере Подмосковья зафиксировали редкие радиационные туманы

На севере Московской области утром 8 сентября зафиксированы так называемые радиационные туманы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, явление наблюдалось в Клину, Волоколамске и Дмитрове при влажности до 100% и видимости от 50 до 500 метров. Тишковец пояснил, что радиационный туман формируется в безоблачные и влажные ночи, когда поверхность земли излучает тепло, охлаждается, а водяной пар в воздухе конденсируется.

Синоптик подчеркнул, что название «радиационный» связано с инфракрасным излучением почвы, воды и растительности. Оно неопасно для человека и не имеет ничего общего с радиоактивностью. Обычно такие туманы исчезают после восхода солнца в течение трёх часов.