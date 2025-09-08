Мессенджер MAX
8 сентября, 08:41

Глава Ростеха Чемезов: Инженеров и конструкторов ИИ в России не заменит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что в ближайшее время искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов. Об этом он сказал в комментарии, опубликованном в Telegram-канале Александра Юнашева «Юнашев LIVE».

«Здесь человек должен собственным интеллектом создавать современные двигатели, современные самолёты и ракеты», — отметил Чемезов.

По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.

При этом технологии останутся востребованными: ранее Дмитрий Песков говорил, что ИИ может взять на себя часть работы чиновников.

Марина Фещенко
