Глава Ростеха Чемезов: Инженеров и конструкторов ИИ в России не заменит

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что в ближайшее время искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов. Об этом он сказал в комментарии, опубликованном в Telegram-канале Александра Юнашева «Юнашев LIVE».

«Здесь человек должен собственным интеллектом создавать современные двигатели, современные самолёты и ракеты», — отметил Чемезов.

По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.