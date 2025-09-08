«Санкций рекордно много, но толку нет»: Песков — о давлении на Россию
Дмитрий Песков: Санкции против России не достигли ожидаемого эффекта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рекордное количество санкций, введённых против страны, не принесло ожидаемого эффекта. Его слова приводит Telegram-канал Александра Юнашева.
«Санкции — это та повестка дня, которую поддерживают киевский режим и европейские страны. Они делают всё, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции. Мы, конечно, все заявления принимаем во внимание», — пояснил Песков.
Он подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути достижения своих целей.
«Для нас предпочтительнее решать задачи политико-дипломатическими методами, но когда взаимности нет, мы продолжаем СВО», — отметил представитель Кремля.
Россия сегодня остаётся страной с наибольшим количеством действующих санкций в мире. По данным международных мониторинговых систем, их число превышает 17 тысяч — больше, чем у Ирана, Северной Кореи и Сирии вместе взятых. При этом российские власти неоднократно заявляли, что ограничительные меры стимулировали развитие внутреннего производства и поиск новых внешнеэкономических партнёров.