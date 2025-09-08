Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рекордное количество санкций, введённых против страны, не принесло ожидаемого эффекта. Его слова приводит Telegram-канал Александра Юнашева.

«Санкции — это та повестка дня, которую поддерживают киевский режим и европейские страны. Они делают всё, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции. Мы, конечно, все заявления принимаем во внимание», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути достижения своих целей.

«Для нас предпочтительнее решать задачи политико-дипломатическими методами, но когда взаимности нет, мы продолжаем СВО», — отметил представитель Кремля.