Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 08:44

«Санкций рекордно много, но толку нет»: Песков — о давлении на Россию

Дмитрий Песков: Санкции против России не достигли ожидаемого эффекта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рекордное количество санкций, введённых против страны, не принесло ожидаемого эффекта. Его слова приводит Telegram-канал Александра Юнашева.

«Санкции — это та повестка дня, которую поддерживают киевский режим и европейские страны. Они делают всё, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции. Мы, конечно, все заявления принимаем во внимание», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути достижения своих целей.

«Для нас предпочтительнее решать задачи политико-дипломатическими методами, но когда взаимности нет, мы продолжаем СВО», — отметил представитель Кремля.

Россия сегодня остаётся страной с наибольшим количеством действующих санкций в мире. По данным международных мониторинговых систем, их число превышает 17 тысяч — больше, чем у Ирана, Северной Кореи и Сирии вместе взятых. При этом российские власти неоднократно заявляли, что ограничительные меры стимулировали развитие внутреннего производства и поиск новых внешнеэкономических партнёров.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Новости экономики
  • Санкции против России
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar