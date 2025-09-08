В Энергодаре сбито три дрона ВСУ, налёт продолжается

Украинские войска атаковали беспилотниками Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. По словам главы города Максима Пухова, три дрона удалось сбить, ещё два подавили системы радиоэлектронной борьбы, но налёт продолжается.

«Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ. Налёт продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно», — написал он в своём Telegram-канале.