В Энергодаре сбито три дрона ВСУ, налёт продолжается
ВСУ атаковали дронами Энергодар у Запорожской АЭС
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинские войска атаковали беспилотниками Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. По словам главы города Максима Пухова, три дрона удалось сбить, ещё два подавили системы радиоэлектронной борьбы, но налёт продолжается.
«Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ. Налёт продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно», — написал он в своём Telegram-канале.
Местных жителей призвали воздержаться от прогулок и перенести походы в магазин или на заправку.