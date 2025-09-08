«13 дронов за три часа»: ПВО России отразили атаку ВСУ над Крымом и морем

По данным ведомства, с 08:00 до 11:00 мск было уничтожено 12 БПЛА над территорией Крыма и ещё один — над акваторией Чёрного моря. Все аппараты были самолетного типа.

Атаки беспилотников на Крым и Черноморский регион фиксируются регулярно. За последний год российская ПВО отражала десятки массированных налётов, направленных на военные и инфраструктурные объекты. При этом власти региона отмечают, что большинство дронов удаётся сбивать на подлёте, однако отдельные аппараты всё же причиняли ущерб — в том числе повреждали здания и линии электроснабжения.