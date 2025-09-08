Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 08:58

«13 дронов за три часа»: ПВО России отразили атаку ВСУ над Крымом и морем

ПВО России сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Чёрным морем

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские силы ПВО утром 8 сентября сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, с 08:00 до 11:00 мск было уничтожено 12 БПЛА над территорией Крыма и ещё один — над акваторией Чёрного моря. Все аппараты были самолетного типа.

Атаки беспилотников на Крым и Черноморский регион фиксируются регулярно. За последний год российская ПВО отражала десятки массированных налётов, направленных на военные и инфраструктурные объекты. При этом власти региона отмечают, что большинство дронов удаётся сбивать на подлёте, однако отдельные аппараты всё же причиняли ущерб — в том числе повреждали здания и линии электроснабжения.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar