«Мстить не собираемся»: Лавров о готовности России к честному диалогу с миром
Лавров: Россия не хочет строить «стены» и готова к равноправному диалогу
Обложка © Life.ru
Россия не собирается «выстраивать стены» и готова к диалогу со всеми странами, но только на равноправной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
«Это в западном стиле было — выстраивать Берлинские стены. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», — отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что у России нет желания «мстить или срывать злость» и что Москва готова вести диалог на основе взаимного уважения. По его словам, если западные партнёры решат вернуться в Россию, их не будут отталкивать, но условия приёма будут зависеть от интересов национальной безопасности и экономики.
Встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова со студентами и преподавателями МГИМО стали традицией: глава внешнеполитического ведомства регулярно открывает новый учебный год в ведущем дипломатическом вузе страны. Такие встречи используются не только для обсуждения актуальных международных тем, но и для того, чтобы показать будущим дипломатам практическую связь теории с реальной политикой.