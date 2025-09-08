Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:00

«Мстить не собираемся»: Лавров о готовности России к честному диалогу с миром

Лавров: Россия не хочет строить «стены» и готова к равноправному диалогу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не собирается «выстраивать стены» и готова к диалогу со всеми странами, но только на равноправной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

«Это в западном стиле было — выстраивать Берлинские стены. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что у России нет желания «мстить или срывать злость» и что Москва готова вести диалог на основе взаимного уважения. По его словам, если западные партнёры решат вернуться в Россию, их не будут отталкивать, но условия приёма будут зависеть от интересов национальной безопасности и экономики.

Встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова со студентами и преподавателями МГИМО стали традицией: глава внешнеполитического ведомства регулярно открывает новый учебный год в ведущем дипломатическом вузе страны. Такие встречи используются не только для обсуждения актуальных международных тем, но и для того, чтобы показать будущим дипломатам практическую связь теории с реальной политикой.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar