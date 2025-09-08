«Мстить не собираемся»: Лавров о готовности России к честному диалогу с миром

Россия не собирается «выстраивать стены» и готова к диалогу со всеми странами, но только на равноправной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

«Это в западном стиле было — выстраивать Берлинские стены. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что у России нет желания «мстить или срывать злость» и что Москва готова вести диалог на основе взаимного уважения. По его словам, если западные партнёры решат вернуться в Россию, их не будут отталкивать, но условия приёма будут зависеть от интересов национальной безопасности и экономики.