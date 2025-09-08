Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 10:21

«Только оклад и никаких бонусов»: Опрос показал, как в России обстоят дела с премиями на работе

Ведомости: Две трети российских компаний снижают премии сотрудникам

В России примерно в каждой двадцатой компании сотрудники работают без системы премирования. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование группы «Актион».

По данным аналитиков, в 55,6% организаций работникам выплачивают ежемесячные премии. В каждой десятой компании (10,5%) — раз в квартал, а в 12,7% — только по итогам года.

Чаще всего премии связаны с выполнением плана и показателей эффективности (78,4%). В 14,9% случаев дополнительными выплатами поощряют за соблюдение внутреннего трудового распорядка. Однако в 5,5% компаний у сотрудников остаётся только фиксированный оклад без стимулирующих выплат.

Эксперты отмечают, что отсутствие системы премирования в компаниях напрямую отражается на мотивации персонала. Работники, не имеющие возможности рассчитывать на бонусы за результат, чаще демонстрируют низкую вовлечённость и быстрее задумываются о смене места работы. По данным HR-аналитиков, именно гибкая система стимулирования позволяет удерживать ценных сотрудников и снижает риск текучки кадров, особенно в условиях конкуренции за специалистов.

Марина Фещенко
Марина Фещенко
