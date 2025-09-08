Лавров: Россия готова к диалогу, но к прежним отношениям не вернётся
Россия готова возобновить диалог с западными странами, но к прежнему формату отношений возвращения не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
«Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги захотят их возобновить, то мы будем к этому готовы. Но бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Москва не инициировала разрыв контактов и остаётся открытой к диалогу с зарубежными партнёрами.
После 2022 года контакты России с западными странами резко сократились: приостановлены форматы сотрудничества в политике, науке, энергетике, авиации и культуре. Евросоюз и США ввели тысячи санкций против Москвы, а Россия в ответ разорвала часть соглашений и сместила акценты на взаимодействие с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Эксперты отмечают, что даже в случае возобновления диалога возвращение к прежней модели партнёрства, действовавшей до конфликта, маловероятно.