Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 11:45

Жесть в Калининграде: гендиректора калийной компании нашли обезглавленным под мостом

В Калининградской области нашли обезглавленного гендиректора «К-Поташ Сервис»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Калининградской области найдено обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей. По данным SHOT, речь идёт об Алексее С., возглавлявшем «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года.

Тело мужчины обнаружили утром под мостом у посёлка Солнечное, рядом лежал буксировочный трос. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Компания «К-Поташ Сервис», учредителями которой являются структуры из Нидерландов и Кипра, ранее оказалась в центре скандала: запуск рудника в посёлке Нивенское неоднократно переносился. Проект срывался из-за протестов местных жителей и технических проблем, а старт добычи откладывается с 2021 года.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar