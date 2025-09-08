Жесть в Калининграде: гендиректора калийной компании нашли обезглавленным под мостом

В Калининградской области найдено обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей. По данным SHOT, речь идёт об Алексее С., возглавлявшем «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года.

Тело мужчины обнаружили утром под мостом у посёлка Солнечное, рядом лежал буксировочный трос. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.