В Польше встревожены выходом спецслужб из-под контроля руководства страны
Польский политик Банась: Наши спецслужбы стали государством в государстве
Глава Высшей контрольной палаты Польши Мариан Банась заявил, что спецслужбы страны фактически вышли из-под подчинения руководства и действуют как «государство в государстве». Его слова прозвучали в эфире радиостанции RMF FM.
«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — отметил Банась.
По его словам, структуры предоставляют высшему руководству лишь отфильтрованную информацию и сами решают, в каком объёме её передавать. При этом финансовый контроль за их деятельностью отсутствует: оперативные фонды полностью исключены из системы надзора.
Банась добавил, что законопроект, который должен изменить ситуацию, давно находится в сейме без движения, а спикер Шимон Холовня не проявляет инициативы вынести его на обсуждение.
Мариан Банась известен в Польше своими резкими заявлениями в адрес властей. Он не раз обвинял правительство и силовые структуры в коррупции и злоупотреблениях. Его собственная карьера также сопровождалась скандалами: ещё до назначения главой Высшей контрольной палаты Банася подозревали в махинациях с недвижимостью и связях с теневым бизнесом. Несмотря на это, он сохранил должность и продолжает публично критиковать систему, включая спецслужбы и руководство сейма.