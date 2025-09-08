В Польше встревожены выходом спецслужб из-под контроля руководства страны

Глава Высшей контрольной палаты Польши Мариан Банась заявил, что спецслужбы страны фактически вышли из-под подчинения руководства и действуют как «государство в государстве». Его слова прозвучали в эфире радиостанции RMF FM.

«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — отметил Банась.

По его словам, структуры предоставляют высшему руководству лишь отфильтрованную информацию и сами решают, в каком объёме её передавать. При этом финансовый контроль за их деятельностью отсутствует: оперативные фонды полностью исключены из системы надзора.

Банась добавил, что законопроект, который должен изменить ситуацию, давно находится в сейме без движения, а спикер Шимон Холовня не проявляет инициативы вынести его на обсуждение.