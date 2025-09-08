Мессенджер MAX
8 сентября, 15:42

Кулеба ответил на слухи о тайном бегстве с Украины

Пресс-служба Кулебы опровергает публикации о его бегстве за рубеж

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не бежал из страны, а якобы «уехал за границу для участия в международных мероприятиях». Об этом сообщили в его пресс-службе после публикаций западных СМИ о поспешном пересечении границы.

По данным издания Hromadske, Кулеба принимает участие в конференции в Сеуле и планирует посетить ещё одно мероприятие в Польше. В пресс-службе подчеркнули, что поездка носит служебный характер и не нарушает действующее законодательство. Бывший глава МИД вернётся на Украину до 21 сентября.

Ранее Corriere della Sera писала, что Кулеба покинул страну за несколько часов до вступления в силу указа Владимира Зеленского, ограничивающего выезд бывших дипломатов. Сам экс-министр в комментарии СМИ отмечал, что не ожидал оказаться в положении «будто преступник».

В начале сентября Владимир Зеленский подписал указ, который ограничил выезд за границу для бывших дипломатов и ряда высокопоставленных чиновников. Решение объяснили необходимостью усилить контроль за поездками экс-чиновников в условиях конфликта. Исключения допускаются только для официальных делегаций и международных мероприятий, согласованных с властями.

