Кулеба ответил на слухи о тайном бегстве с Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не бежал из страны, а якобы «уехал за границу для участия в международных мероприятиях». Об этом сообщили в его пресс-службе после публикаций западных СМИ о поспешном пересечении границы.

По данным издания Hromadske, Кулеба принимает участие в конференции в Сеуле и планирует посетить ещё одно мероприятие в Польше. В пресс-службе подчеркнули, что поездка носит служебный характер и не нарушает действующее законодательство. Бывший глава МИД вернётся на Украину до 21 сентября.

Ранее Corriere della Sera писала, что Кулеба покинул страну за несколько часов до вступления в силу указа Владимира Зеленского, ограничивающего выезд бывших дипломатов. Сам экс-министр в комментарии СМИ отмечал, что не ожидал оказаться в положении «будто преступник».