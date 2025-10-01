2300 волонтёров и 40 тонн мусора: В России завершился экомарафон «День реки»

С 6-го по 28 сентября в 14 городах России прошёл экологический марафон «День реки». Эта добрая традиция объединила более 2300 человек — сотрудников предприятий, студентов и активных горожан. Общими усилиями они очистили берега водоёмов от 40 тонн мусора. И это не просто цифра: целых 11 тонн отходов (пластик, стекло, металл) получили второй шанс и были отправлены на переработку.

География проекта в этом году охватила такие населённые пункты и крупные промышленные центры, как Ачинск, Братск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Москва, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, посёлок Таёжный, Ухта и Шелехов. В каждом городе акция становилась не просто субботником, а настоящим праздником с элементами экологического квеста, познавательными лекциями о принципах раздельного сбора отходов и увлекательными творческими мастер-классами для детей и взрослых.

«Мы проводим «День реки» уже 14 лет подряд. И стоит отметить положительную динамику — количество мусора с каждым годом уменьшается. Например, в этот раз наши волонтёры по всем городам собрали 132 шины и 216 единиц крупногабаритного мусора. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Нам, как организаторам, очень приятно наблюдать, как люди самостоятельно стремятся поддерживать чистоту и порядок в городах ответственности компании», — отметила исполнительный директор БО «Фонд «Центр социальных программ РУСАЛа» Елена Тарасова.

Фото © РУСАЛ

Красноярск: масштабный экоквест на берегах Енисея

Несмотря на пасмурную погоду, на косе Орлиха царила невероятная энергетика. Более 350 добровольцев, от студентов местного техникума до целых семей и сотрудников детского сада в ярких фартуках, превратили субботник в захватывающий экологический квест. Команды соревновались не только в количестве собранного мусора, но и в креативных подходах, поддерживая коллег дружескими кричалками. В поисках самой необычной находки волонтёры обнаружили настоящие диковинки: аквариум, несколько диванов, женские туфли и даже надгробную плиту. Особенно ценно, что весь собранный пластик, стекло и металл сразу сортировались и получали шанс на переработку. Атмосфера общего дела и забота о любимом месте отдыха объединили людей, а завершился праздник традиционной полевой кашей и горячим чаем. Результат говорит сам за себя: 334 мешка отходов и 68 покрышек, которые больше не будут портить вид величественного Енисея. Для многих это стало не просто уборкой, а настоящим личным вкладом в чистоту родного города.

Фото © БФ «Центр социальных программ РУСАЛа»

Краснотурьинск: 180 волонтёров против 5 тонн мусора

Краснотурьинск поддержал марафон с не меньшим энтузиазмом: более 180 волонтёров вышли на берег реки Турьи. Результат их труда — минус 5 тонн мусора с городской набережной. Акция прошла в формате соревнования между 30 командами. Среди взрослых лидером стала команда шламового поля БАЗа, собравшая рекордные 290 баллов, — их специализацией стало выуживание автомобильных шин из воды. Среди молодёжи победила команда «ProTex» Краснотурьинского политехникума с результатом 195 баллов. Всего участники собрали 243 мешка мусора и 162 единицы крупногабаритных отходов. Победители получили памятные подарки с символикой акции, которые будут напоминать о вкладе каждого в чистоту родного города.

Фото © БФ «Центр социальных программ РУСАЛа»

Братские «трофеи»: от шин до дорожных знаков

Братск присоединился к экомарафону масштабной уборкой на берегах Курчатовского залива. Около 100 участников — студентов, школьников и корпоративных волонтёров — объединились в 18 команд для очистки прибрежной территории. Особенностью акции стал не только сбор, но и сразу сортировка отходов: стекло, металл и пластик направятся на переработку. Волонтёры собрали впечатляющие 258 мешков мусора и 25 автомобильных покрышек. Ярким моментом стала презентация необычных находок — дорожных знаков и других «трофеев», где творческий подход команды Братского политехнического колледжа был отмечен специальным призом.

Каменск-Уральский: аншлаг на берегах Исети

В Каменске-Уральском экологический марафон побил все рекорды прошлых лет — на берега Исети вышли 40 команд, объединивших около 200 человек. За час энергичной работы волонтёры собрали 351 мешок мусора, но главной особенностью акции стали необычные находки: советские значки, чайный сервиз и даже пакет с карасями. Особое внимание уделялось сортировке: пластик, стекло, металл и покрышки отправились на переработку. Победителями экоквеста стали команды «Экопатруль-1» и «5 вёрст. Космос», а детские сады «Зелёные ладошки» и «Улыбка» доказали, что заботиться о природе можно в любом возрасте. Организаторы проекта, впечатлённые активностью каменцев, уже пообещали в следующем году увеличить количество участников до 80 команд.

Фото © БФ «Центр социальных программ РУСАЛа»

Чистота у подножия Саян