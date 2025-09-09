Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 08:27

В Воронеже сын сотрудницы ФНС в пьяном ДТП погубил пассажирку

Обложка © Telegram-канал «Baza»

В Воронеже 31-летний Антон Гусев, сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС, устроил смертельное ДТП. По данным Baza, вечером 3 сентября на улице Хользунова его Volkswagen Golf на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп.

Удар был такой силы, что машину отбросило в сторону, начался дым. 22-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, водитель был госпитализирован. Медосвидетельствование показало, что Гусев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это не первый случай: в 2022 году мужчину уже лишали прав за пьяную езду, а позже он снова попадался за рулём нетрезвым. Родные погибшей опасаются, что на этот раз он может уйти от ответственности — уголовное дело пока не возбуждено, а сам Гусев остаётся на свободе.

Ранее Life.ru сообщал об аварии в Подмосковье, где на 12-м километре трассы Кашира — Серебряные Пруды — Узловая самосвал столкнулся с легковым автомобилем, унеся жизни троих: двух взрослых и ребёнка.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Воронежская область
