В Воронеже сын сотрудницы ФНС в пьяном ДТП погубил пассажирку
В Воронеже 31-летний Антон Гусев, сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС, устроил смертельное ДТП. По данным Baza, вечером 3 сентября на улице Хользунова его Volkswagen Golf на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп.
Удар был такой силы, что машину отбросило в сторону, начался дым. 22-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, водитель был госпитализирован. Медосвидетельствование показало, что Гусев находился в состоянии алкогольного опьянения.
Это не первый случай: в 2022 году мужчину уже лишали прав за пьяную езду, а позже он снова попадался за рулём нетрезвым. Родные погибшей опасаются, что на этот раз он может уйти от ответственности — уголовное дело пока не возбуждено, а сам Гусев остаётся на свободе.
