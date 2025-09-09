«Металлы против санкций»: Россия предложила США сделку на взаимных условиях
Эксперт Димухамедов: РФ готова к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам
Сотрудничество России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может быть взаимовыгодным. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов, передаёт РИА «Новости».
По его словам, интерес России заключается в снятии санкций не только на торговлю самими РМ и РЗМ, но и на продукцию высокой переработки. Взамен Москва готова поставлять редкоземельные ресурсы и другие виды сырья.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что готов предложить США совместную работу в этой сфере. В марте глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что между Москвой и Вашингтоном ведутся дискуссии о запуске совместных проектов.
Редкоземельные металлы (РЗМ) считаются стратегическим ресурсом: они необходимы для производства электроники, военной техники, аккумуляторов, спутников и «зелёных» технологий. Сегодня США сильно зависят от импорта этих элементов, более 70% которого приходится на Китай. Россия занимает заметное место в мировых запасах РЗМ и способна стать альтернативным поставщиком. Эксперты отмечают, что именно поэтому любые договорённости в этой сфере могут изменить баланс сил на глобальном рынке высоких технологий.