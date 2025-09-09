Протоиерей Кульпинов предложил обложить россиян десятиной на нужды церкви
Обложка © Life.ru
Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян практику регулярных пожертвований в виде десятины. Свою позицию он изложил в проповеди, опубликованной в сообществе «Храм Казанской иконы Божией Матери» в социальной сети «ВКонтакте».
«Кто всё содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берётся?» — сказал он.
Священник заявил, что содержание церковных объектов полностью лежит на прихожанах, поскольку государство не участвует в финансировании. Он подчеркнул, что для поддержания храмов в надлежащем состоянии верующие должны жертвовать десятую часть своих доходов, следуя библейским принципам. Кульпинов добавил, что без достаточных пожертвований священникам придётся искать дополнительную работу, что сократит время на проведение служб.
Традиция церковной десятины восходит к Ветхому Завету, но в современной православной практике не является обязательной. Она рассматривается как духовный идеал для поддержки храма, его содержания и благотворительности. Размер взноса определяется возможностями и желанием верующего, главное — осознанность и регулярность, а не сумма.