Протоиерей Кульпинов предложил обложить россиян десятиной на нужды церкви

Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян практику регулярных пожертвований в виде десятины. Свою позицию он изложил в проповеди, опубликованной в сообществе «Храм Казанской иконы Божией Матери» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто всё содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берётся?» — сказал он.

Священник заявил, что содержание церковных объектов полностью лежит на прихожанах, поскольку государство не участвует в финансировании. Он подчеркнул, что для поддержания храмов в надлежащем состоянии верующие должны жертвовать десятую часть своих доходов, следуя библейским принципам. Кульпинов добавил, что без достаточных пожертвований священникам придётся искать дополнительную работу, что сократит время на проведение служб.