Россияне стали больше путешествовать на поездах и авто В этом году туристы стали чаще выбирать наземный транспорт. За лето пользовательский интернет-трафик на федеральных автотрассах больше всего вырос на востоке страны — до 21%. 9 сентября, 14:01 Туристы всё чаще путешествуют на автомобилях и поездах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Абоненты на автотрассе «Амур» (Чита – Хабаровск) увеличили передачу данных на 21%. На втором месте автомагистраль «Сибирь» (Новосибирск – Иркутск) — мобильный интернет здесь использовали на 12% активнее, чем годом ранее. У туристов популярны здравницы Байкала, склоны Сихотэ-Алиня и берега Татарского пролива. Об этом свидетельствует совместное исследование МегаФона и сервиса путешествий «Туту».

Третье место поделили автодороги, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском. На это мог повлиять всплеск интереса к северным регионам.

По железной дороге туристы стали чаще отправляться на Кавказ. Продажи билетов в Дагестан выросли в два раза относительно лета 2024 года. Республика стала лидером по росту спроса. На втором месте оказался Красноярский край, на третьем — ЮГРА (ХМАО).

Авторы Валерия Мишина