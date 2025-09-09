Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 13:09

«Небо под контролем»: Россия снова сбила рой дронов над Чёрным морем

Минобороны РФ сообщило, что дежурные расчёты ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря. Инцидент произошёл 9 сентября в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени.

Все дроны были самолётного типа. В ведомстве подчеркнули, что атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны.

Атаки украинских беспилотников на Чёрном море в последнее время стали регулярными. Российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы перехватывают их практически ежедневно, не допуская ущерба военной инфраструктуре и гражданским объектам.

Марина Фещенко
