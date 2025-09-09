«Небо под контролем»: Россия снова сбила рой дронов над Чёрным морем

Минобороны РФ сообщило, что дежурные расчёты ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря. Инцидент произошёл 9 сентября в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени.

Все дроны были самолётного типа. В ведомстве подчеркнули, что атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны.