«Небо под контролем»: Россия снова сбила рой дронов над Чёрным морем
Минобороны: ПВО сбили 10 украинских дронов над Чёрным морем
Обложка © Alexander Reka/TASS Россия
Минобороны РФ сообщило, что дежурные расчёты ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря. Инцидент произошёл 9 сентября в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени.
Все дроны были самолётного типа. В ведомстве подчеркнули, что атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны.
Атаки украинских беспилотников на Чёрном море в последнее время стали регулярными. Российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы перехватывают их практически ежедневно, не допуская ущерба военной инфраструктуре и гражданским объектам.