Погибший за Россию на СВО сын замглавы ЦРУ воевал под Часовым Яром и участвовал в штурмах
Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры русской весны
Сын заместителя директора ЦРУ США Майкл Александр Глосс, погибший в ходе специальной военной операции, воевал на стороне России под Часовым Яром и участвовал в штурмовых операциях. Данное заявление сделал командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский во время церемонии присвоения имён кавалеров ордена Мужества донецкой школе № 115.
«Наверно, он для вас необычный, для нас он обычный такой десантник, как и многие другие, он вместе со всеми выполнял свой долг, так же воевал. Воевал в районе Часова Яра, он так же освобождал Донбасс. Как и многие другие, участвовал в штурмовых действиях плечом к плечу со своими товарищами», — ответил Теплинский.
Особое внимание генерал-полковник уделил моральным качествам погибшего. Он подчеркнул, что Глосс заслужил уважение сослуживцев и командования своей принципиальной позицией и преданностью выбранному делу. Было отмечено, что все личные вещи и награды американского добровольца были переданы его родителям. По словам Теплинского, они могут гордиться сыном, проявившим себя как достойный гражданин, верный своим убеждениям.
Напомним, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, на момент смерти парню был всего 21 год. В материале Life.ru говорится, что герой, несмотря на своё происхождение был неудобен для властей США, при этом в Штатах его гибель тщательно замалчивалась. Информация просочилась лишь год назад.