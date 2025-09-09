Мессенджер MAX
9 сентября, 15:05

Вместе с Эрмитажем в Петербурге эвакуировали ещё три музея

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jonas Petrovas

В Санкт-Петербурге во вторник эвакуировали сразу четыре музея из-за анонимных сообщений о якобы опасных предметах. Под эвакуацию, помимо Государственного Эрмитажа, подпали Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей.

Как сообщили в Росгвардии, экипажи вневедомственной охраны обеспечили безопасность и помогли вывести посетителей и сотрудников.

Серия анонимных сообщений о минировании зданий продолжается в России с конца 2019 года. Под угрозу неоднократно попадали суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и больницы. Все угрозы оказывались ложными, однако каждое сообщение обязано быть проверено по закону.

