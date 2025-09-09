На Украине умер знаменитый советский кукольник Владимир Лесовой

На 79-м году жизни скончался известный советский кукольник Владимир Лесовой. О его смерти сообщили в Украинском центре Международного союза деятелей театра кукол.

Владимир Михайлович был главным режиссёром Тернопольского областного академического театра актёра и куклы, а также известным драматургом и педагогом. Он родился 15 марта 1947 года в селе Горячие Ключи на Курильских островах, в 1993-м получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2019-м — народного артиста.